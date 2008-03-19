به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد اسامی فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه داستانی سینمای جهان و مستند سینمای جهان، برخوردها، دیسکاوری و نیمه شب نیز هفته پیش اعلام شده بود.





"یگان ویژه" خوزه پادیلا در بخش مرکز توجه جشنواره ترایبکا پخش می‌شود

در دو بخش مرکز توجه و ویترین ساخته‌های فیلمسازانی چون جولین شنیبل، خوزه پادیلا و آندری وایدا نمایش داده می‌شود و جولین مور، دیه‌گو لونا، سامانتا مورتن، بن کینگزلی، ماریسا تومی و استیو کوگان از جمله بازیگران سرشناس هستند که با فیلم‌های خود در این دو بخش حضور دارند.

بخش مرکز توجه به نمایش فیلم‌هایی اختصاص دارد که خریداری شده‌اند، اما هنوز در آمریکا به نمایش درنیامده‌اند. از جمله فیلم‌های مطرح این بخش می‌توان به "بغداد" ساخته برادران داپلس اشاره کرد که هجویه‌ای بر فیلم‌های مستقل است.

"یگان ویژه" خوزه پادیلا که برنده خرس طلا جشنواره برلین شد، "محبت وحشیانه" تام کالین با بازی جولین مور، فیلم بریتانیایی "مرد روی سیم" به کارگردانی جیمز مارشال که اخیرا هر دو جایزه بزرگ هیئت داوران و جایزه فیلم برگزیده تماشاگران بخش مسابقه مستند سینمای جهان ساندنس را از آن خود کرد و "برلین لو رید" اشنیبل دیگر فیلم‌های این بخش را شامل می‌شوند.

بخش ویترین به نمایش فیلم‌های مورد توجه در جشنواره‌های سینمایی اختصاص دارد که هنور توزیع‌کننده آمریکایی پیدا نکرده‌اند. در این بخش "کاتین" آندری وایدا که یکی از پنج فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان بود، "راز دانه" ساخته عبدالطیف کشیش و برنده چهار جایزه سزار در کنار هشت فیلم دیگر به نمایش در‌می‌آیند.

در بخش ترمیم‌شده / از نو کشف‌شده چهار فیلم "دو روح خجالتی" ساخته 1929 فرانسه به کارگردانی رنه کلر، "توبی دامیت" فدریکو فلینی تولید 1968، "جزر و مد شب" به کارگردانی کرتیس هارینگتن محصول 1961 آمریکا و "3000 هزار سال برداشت" هایلی جریما محصول 1975 اتیوپی نمایش داده می‌شوند.

به مناسبت چهلمین سال نمایش "2001: یک ادیسه فضایی" استنلی کوبریک این فیلم در بخش نمایش‌های ویژه جشنواره ترایبکا پخش می‌شود. مستند "رویه عملیاتی استاندارد" ارول موریس که اخیرا برنده جایزه بزرگ هیئت داوران برلین شد، دیگر فیلم این بخش است، همینطور "مستند 90 مایل" ساخته امیلیو استفان درباره ضبط جدیدترین آلبوم گلوریا استفان خواننده معروف لاتین.

مستند "باد دبور" محمد رسول‌اف از جمله فیلم‌های بخش دیسکاوری جشنواره ترایبکا سال 2008 است که هفتمین دوره آن از 23 آوریل (چهارم اردیبهشت) با نمایش کمدی "مادر کوچولو" مایکل مک‌کالرز آغاز می‌شود و تا چهارم مه ادامه دارد. این جشنواره که نام آن از محله‌ای در نیویورک گرفته شده سال 2002 در واکنش به 11 سپتامبر به همت رابرت دنیرو راه‌اندازی شد.