عملکرد برخی مسئولان در حوزه اقتصادی رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد دوست پرور ظهر یکشنبه در همایش الماسهای درخشان که به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن برگزار شد، به حمله رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۳ خرداد اشاره کرد و اظهار کرد: حمله رژیم غاصب و جعلی اسرائیل غافلگیرانه انجام و در عرض دو ساعت و نیم، مراکز حیاتی و نظامی با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت.
وی به عوامل بقای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و ادامه داد: حمایت الهی، رهبری قوی و شجاع و مردم وفادار و قدرت موشکی راز ماندگاری و بقای جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی اخیر است.
حجتالاسلام دوست پرور با تأکید بر نقش رهبری در حفظ انسجام نظام، تاکید کرد: وفاداری و مقاومت مردم ایران در برابر دشمن و توانایی موشکی ایران به عنوان عامل بازدارنده در برابر رژیم صهیونیستی در کنار کمکهای الهی موجب شد دشمن پیشنهاد آتشبس مطرح کند و ترامپ پیشنهاد برداشتن تحریمهای نفتی در ازای آتشبس را مطرح کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند بیکاری و فقر بخشی از آزمونهای الهی است، تصریح کرد: عملکرد برخی از مدیران در حوزه اقتصادی و مدیریت کشور مطلوب و مناسب نیست.
