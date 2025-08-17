تولید ۲۰ هزار تن کنسانتره دامی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه نهاده‌های دامی استان با محوریت تأمین خوراک دام و کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی فعالیت خود را آغاز کرده و قرار است ۲۰ هزار تن خوراک آماده دامی در کارخانجات استان تولید و میان دامداران روستایی و عشایری توزیع شود.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان در این زمینه گفت: اجرای طرح تولید کنسانتره دامی علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، به افزایش درآمد دامداران کمک خواهد کرد و زمینه رشد تولید گوشت و شیر در استان را فراهم می‌سازد.

وی افزود: استفاده از خوراک با کیفیت داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود کیفیت محصولات دامی دارد و تلاش ما این است که با تأمین نهاده استاندارد، معیشت پایدار دامداران تقویت شود.

نگهدار تصریح کرد: اجرای این طرح بخشی از سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی در حوزه خودکفایی خوراک دام است و مازندران به دلیل ظرفیت بالای دامپروری، می‌تواند به عنوان استان پیشرو در این زمینه مطرح باشد.

بر اساس اعلام جهاد کشاورزی استان، تولید داخلی کنسانتره دامی علاوه بر کاهش فشار بر بازار نهاده‌ها، موجب ثبات قیمتی در حوزه خوراک دام می‌شود و انتظار می‌رود این اقدام نقش مهمی در توسعه پایدار دامداری‌های کوچک و متوسط ایفا کند.