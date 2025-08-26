به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه با حضور پیمان اسکندری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور، ترمینال فرآوری و بسته‌بندی پسته در روستای خالدآباد شهرستان اسفراین افتتاح شد.

این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد ریال احداث شده و سالانه ظرفیت فرآوری و تولید یک‌هزار تن پسته را دارد. برای راه‌اندازی این پروژه ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده و تجهیزات و ماشین‌آلات آن ۷۰ میلیارد ریال ارزش‌گذاری شده است.

ترمینال پسته اسفراین در زمینی به مساحت ۷ هزار متر مربع و با زیربنای ۸۷۰ متر مربع ساخته شده و برای پنج نفر به صورت مستقیم اشتغال‌زایی کرده است. این واحد همچنین قابلیت جذب ۲۵۰۰ تن مواد اولیه در سال را داراست.

اسکندری در حاشیه این افتتاح با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی، گفت: کمک به احداث و راه‌اندازی چنین پروژه‌هایی و حل مشکلات شهرک‌های گلخانه‌ای در دستور کار قرار دارد و دغدغه‌های بهره‌برداران به وزیر جهاد کشاورزی منتقل خواهد شد.

در ادامه این مراسم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به ارائه گزارشی از وضعیت بخش کشاورزی و تولید پسته در اسفراین پرداخت.

همچنین سه تن از بهره‌برداران محلی ضمن طرح مشکلات خود، خواستار امهال وام‌ها، رفع مشکل قطعی برق چاه‌های کشاورزی و توجه به تأمین آب در شرایط خشکسالی شدند.