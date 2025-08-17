وحدت مسئولان کلید توسعه آبیک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تقی روحانی ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر آبیک بر ضرورت همدلی و وحدت میان مسئولان شهری برای تحقق اهداف توسعه و افزایش رضایتمندی شهروندان تأکید و اظهار کرد: وحدت و همدلی مسئولین، زمینه‌ساز خدمات‌رسانی صادقانه و مؤثر به مردم است.

امام جمعه آبیک افزود: اگر مسئولان با نیت خالص و روحیه جهادی در کنار یکدیگر باشند، بسیاری از مشکلات شهری قابل حل خواهد بود.

وی با اشاره به نقش شورا و شهرداری در ارتقای کیفیت زندگی شهری افزود: توسعه پایدار و رضایت عمومی زمانی محقق می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نیازهای واقعی مردم و با نگاه بلندمدت انجام گیرد.

امام جمعه آبیک همچنین خاطرنشان کرد: شهروندان زمانی احساس امنیت و آرامش می‌کنند که ببینند مسئولان با صداقت، شفافیت و تلاش شبانه‌روزی در مسیر خدمت گام برمی‌دارند. این اعتماد عمومی، سرمایه‌ای ارزشمند برای مدیریت شهری است.