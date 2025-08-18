توزیع سوخت در آبیک نیازمند نظارت مستمر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان آبیک بر لزوم کنترل و نظارت دقیق بر روند توزیع سوخت میان ادارات کشاورزی، خدماتی و راه‌سازی تأکید کرد و گفت: برای جلوگیری از قاچاق سوخت، پیگیری انحراف در سهمیه‌های اختصاص‌یافته از سوی فرمانداری، جهاد کشاورزی و اداره صمت ضروری است.

وی افزود: همچنین بازرسی مستمر از جایگاه‌های توزیع سوخت در شهرستان باید با جدیت دنبال شود.

حسینی با اشاره به دستورالعمل‌های ابلاغی در راستای حمایت از تولید و اشتغال افزود: با همکاری اداره صمت و جهاد کشاورزی، تمامی نیازهای واقعی واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه سوخت تأمین خواهد شد تا چرخ‌های اقتصاد شهرستان با قدرت به حرکت خود ادامه دهد.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه هوشمند نظارت بر توزیع سوخت خبر داد و گفت: این سامانه با هدف شفاف‌سازی فرآیند تخصیص و مصرف سوخت، به‌زودی در شهرستان فعال خواهد شد و امکان رصد لحظه‌ای سهمیه‌ها را فراهم می‌کند.

فرماندار آبیک در پایان با تأکید بر نقش مردم و رسانه‌ها در مبارزه با قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق، گزارش‌های مردمی و همکاری رسانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش تخلفات و ارتقای سلامت اقتصادی شهرستان ایفا کند.