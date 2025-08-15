به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در ابتدای این هفته نماز جمعه شهر خاکعلی با یادآوری فرمایشات مهم مقام معظم رهبری بر لزوم تمرکز و برجسته‌سازی توانمندی‌ها و پیشرفت‌های کشور تأکید کرد.

امام جمعه خاکعلی با اشاره به تقابل تاریخی جبهه حق و باطل اشاره و اظهار کرد: حفظ دستاوردهای چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی در گرو چهار وظیفه اساسی است.

وی با بیان اینکه امت اسلامی باید روحیه خود را در برابر چالش‌ها حفظ کرده و تقویت کند، افزود: انتشار امید و نشاط در جامعه و تقویت روحیه جمعی وظیفه‌ای همگانی است.

حجت الاسلام فاطمیان تاکید کرد: بصیرت عمیق و پیروی محض از فرامین رهبر معظم انقلاب، امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، کلید عبور از فتنه‌ها است.

وی اضافه کرد: اتکال به نصرت الهی و یادآوری یاری‌های غیبی خداوند در مسیر انقلاب و مقاومت باید خیلی جدی گرفته شود.

حجت‌الاسلام فاطمیان در بخش دیگری از خطبه‌ها، به برگزاری باشکوه و بی‌نظیر پیاده‌روی اربعین حسینی امسال اشاره کرد و گفت: پیاده‌روی اربعین امسال با شکوهی هرچه تمام‌تر برگزار شد و بار دیگر عظمت و قدرت جهان اسلام را به نمایش گذاشت.

وی در پایان اربعین را «امتداد عاشورا» خواند و افزود: این حماسه عظیم که بزرگترین اجتماع انسانی با اراده و عزم الهی رقم می‌خورد، نه تنها نشان‌دهنده ارادت میلیونی مسلمانان به سیدالشهدا (ع) است، بلکه پیام‌آور وحدت، مقاومت و همبستگی در برابر جبهه باطل و استکبار جهانی است.