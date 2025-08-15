  1. استانها
  2. قزوین
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

امام جمعه خاکعلی: پیاده‌روی اربعین مانور قدرت جهان اسلام است

امام جمعه خاکعلی: پیاده‌روی اربعین مانور قدرت جهان اسلام است

آبیک - امام جمعه خاکعلی با بیان اینکه اربعین حسینی باشکوه برگزار شد، گفت: پیاده‌روی اربعین، مانور قدرت جهان اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در ابتدای این هفته نماز جمعه شهر خاکعلی با یادآوری فرمایشات مهم مقام معظم رهبری بر لزوم تمرکز و برجسته‌سازی توانمندی‌ها و پیشرفت‌های کشور تأکید کرد.

امام جمعه خاکعلی با اشاره به تقابل تاریخی جبهه حق و باطل اشاره و اظهار کرد: حفظ دستاوردهای چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی در گرو چهار وظیفه اساسی است.

وی با بیان اینکه امت اسلامی باید روحیه خود را در برابر چالش‌ها حفظ کرده و تقویت کند، افزود: انتشار امید و نشاط در جامعه و تقویت روحیه جمعی وظیفه‌ای همگانی است.

حجت الاسلام فاطمیان تاکید کرد: بصیرت عمیق و پیروی محض از فرامین رهبر معظم انقلاب، امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، کلید عبور از فتنه‌ها است.

وی اضافه کرد: اتکال به نصرت الهی و یادآوری یاری‌های غیبی خداوند در مسیر انقلاب و مقاومت باید خیلی جدی گرفته شود.

حجت‌الاسلام فاطمیان در بخش دیگری از خطبه‌ها، به برگزاری باشکوه و بی‌نظیر پیاده‌روی اربعین حسینی امسال اشاره کرد و گفت: پیاده‌روی اربعین امسال با شکوهی هرچه تمام‌تر برگزار شد و بار دیگر عظمت و قدرت جهان اسلام را به نمایش گذاشت.

وی در پایان اربعین را «امتداد عاشورا» خواند و افزود: این حماسه عظیم که بزرگترین اجتماع انسانی با اراده و عزم الهی رقم می‌خورد، نه تنها نشان‌دهنده ارادت میلیونی مسلمانان به سیدالشهدا (ع) است، بلکه پیام‌آور وحدت، مقاومت و همبستگی در برابر جبهه باطل و استکبار جهانی است.

کد خبر 6560960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها