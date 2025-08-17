گزارش عملکرد مالی دهیاران باید هر شش ماه منتشر شود

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه رضایی، بعد از ظهر یکشنبه، در جلسه تجلیل از خبرنگاران، با اشاره به شرایط اجتماعی و سیاسی اخیر اظهار داشت: با وفاق و همدلی شکل‌گرفته پس از تحولات منطقه‌ای و جنگ ۱۲ روزه، انتظار می‌رود مشارکت مردم در انتخابات شوراهای اسلامی بیش از پیش افزایش یابد و شاهد حضور پرشور روستاییان و شهروندان در این عرصه مهم باشیم، بدون شک، شوراها نماد مردم‌سالاری محلی هستند و حضور فعال مردم در انتخابات می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان در سطح شهرستان باشد.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت شفافیت مالی در مدیریت روستاها گفت: مطابق قانون، دهیاری‌ها موظف‌اند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد مالی خود را منتشر کنند تا اهالی روستا در جریان نحوه هزینه‌کرد منابع قرار بگیرند، این امر هم به اعتماد عمومی کمک می‌کند و هم به بهبود روند اجرای پروژه‌ها.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع روستای خورین پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه روستای خورین امروز بیشتر با نام زندان خورین شناخته می‌شود، در حالی که این روستا ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه دارد و نباید تنها با یک عنوان محدود شود

بخشدار مرکزی ورامین ادامه داد: شایسته است با همکاری و هماهنگی مقامات شهرستانی و استانی، مقدمات انتقال زندان به مکانی مناسب‌تر فراهم گردد تا بتوانیم از فرصت‌ها و قابلیت‌های روستای خورین در زمینه‌های گردشگری، فرهنگی و اقتصادی بهره‌برداری کنیم. قطعاً این تغییر می‌تواند به رونق و ارتقای جایگاه خورین کمک شایانی نماید.