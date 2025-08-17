ضرورت معرفی ملی مرز خسروی

به گزارش خبرنگار مهر، رستگار یوسفی نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمانشاه، با اشاره به سفر اخیر استاندار، معاونان و جمعی از مدیران استانی به مناطق مرزی اورامانات، اظهار کرد: در این بازدید میدانی موضوعات متعددی از جمله برقرسانی و تکمیل خط انتقال انرژی، احداث مدارس جدید در قالب مسئولیت اجتماعی صنایع، پاکسازی مسیرهای مرزی، بهبود خدمات حوزه آب و کشاورزی و همچنین پیگیری پروژههای عمرانی دارای ردیف ملی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در بازدید اخیر از مناطق مرزی نوسود و روستاهای دهستان شرام، مجموعهای از مشکلات زیرساختی بررسی شد و تصمیمات عملی برای رفع آنها اتخاذ گردید.
نماینده مردم اورامانات در مجلس با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروژهها نیازمند تأمین منابع از محل اوراق مالی و همکاری نظام بانکی است، گفت: مقرر شد دستگاههای اجرایی استان با جدیت پیگیر تأمین این منابع باشند.
ظرفیت مرز خسروی در توسعه اقتصادی
یوسفی با اشاره به ظرفیتهای مرز خسروی تصریح کرد: این مرز بهعنوان یکی از مهمترین پایانههای رسمی کشور، ظرفیت بالایی در حوزه تجارت، بازرگانی و تسهیل تردد زائران بهویژه در ایام اربعین دارد اما همچنان در سطح ملی نیازمند معرفی و توجه بیشتر است.
وی ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز پیگیریهایی برای رفع برخی محدودیتها در تجارت مرزی و تسهیل فعالیتهای بازرگانی ملوانی در جریان است تا فرصتهای جدیدی برای مرزنشینان ایجاد شود.
نماینده اورامانات تأکید کرد: مشکلات زیرساختی منطقه طی سالها انباشته شده و اجرای تصمیمات اخیر میتواند مسیر توسعه متوازن اورامانات و بهبود شرایط زندگی مرزنشینان را هموار کند.
یوسفی در پایان گفت: رفع محرومیت و توسعه زیرساختهای نوسود و مناطق مرزی از اولویتهای اصلی ما است و این مسیر تنها با همدلی دستگاهها و همراهی مردم به نتیجه خواهد رسید.
