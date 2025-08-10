تردد ۵۹۴ هزار زائر از مرز خسروی؛ بازگشت زائران به کشور شتاب گرفت

بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین آمار تردد زائران اربعین حسینی از مرز بین‌المللی خسروی اظهار کرد: هم‌اکنون که ساعت ۲۱ است، مجموع تردد زائران از ابتدای فعالیت مرز خسروی تاکنون به ۵۹۴ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: تنها در روز جاری، در مجموع ۶۶ هزار تردد ثبت شد که از این تعداد، ۲۹ هزار زائر از کشور خارج شدند و ۳۷ هزار نفر نیز وارد ایران اسلامی شدند. به این ترتیب، آمار ورودی‌ها امروز بیشتر از خروجی‌ها بوده که نشان‌دهنده آغاز موج بازگشت زائران به میهن است.

سلیمانی با اشاره به تلاش عوامل اجرایی مرز خسروی در تسهیل تردد زائران بیان کرد: در حال حاضر با فعالیت ۱۰۰ کاربر در بخش‌های مختلف کنترل گذرنامه، زائران چه در هنگام خروج و چه ورود، با کمترین معطلی مراحل خود را طی می‌کنند.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه تصریح کرد: خوشبختانه همه‌گونه امکانات و خدمات به سهولت در اختیار زائران قرار گرفته و حمل‌ونقل آن‌ها نیز با برنامه‌ریزی دقیق و آسان انجام می‌شود. در این راستا، ۳۸۰ دستگاه وسیله نقلیه، عمدتاً اتوبوس، به‌طور مستمر در خدمت زائران هستند.

وی اجرای طرح جامع ترافیکی را یکی از عوامل مهم روان بودن رفت‌وآمد زائران دانست و گفت: به لطف این طرح، ایاب و ذهاب زائران به شکلی روان و بدون مشکل انجام می‌شود و تا به امروز با هیچ گره ترافیکی جدی مواجه نشده‌ایم.

سلیمانی در پایان ضمن قدردانی از همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و خادمان اربعین خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه این روند، زائران بتوانند با آرامش و خاطره‌ای خوش از سفر معنوی خود به کشور بازگردند.