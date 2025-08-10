ثبت بیش از ۴۴۰ هزار تردد اربعینی در مرز خسروی

احمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد زائران اربعین از این مرز، اظهار کرد: از ابتدای طرح اربعین سال ۱۴۰۴ تا ساعت صفر بامداد امروز، بیش از ۴۴۰ هزار تردد در مرز خسروی ثبت شده است که از این میزان، حدود ۳۷۴ هزار نفر خروجی بوده و بیش از ۶۶ هزار نفر نیز برای بازگشت به کشور، مرز خسروی را انتخاب کرده‌اند.

وی افزود: میزان تردد وسایل نقلیه در محور قصرشیرین به مرز خسروی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است. این نشان می‌دهد که استقبال زائران از این مرز نسبت به سال گذشته چشمگیرتر بوده و خدمات ارائه‌شده نیز رضایت‌بخش‌تر است.

راهبر راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به پیش‌بینی آغاز موج بازگشت زائران از روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که بیشترین حجم بازگشت زائران از این مرز در این دو روز انجام شود. به همین منظور همه تمهیدات لازم اندیشیده شده و تمامی دستگاه‌های خدماتی و پشتیبانی آماده هستند تا زائران محترم با کمترین مشکل از این مرز خارج شده و به اقصی نقاط کشور منتقل شوند.

جمشیدی تأکید کرد: هدف ما این است که بازگشت زائران در نهایت امنیت و آرامش انجام شود و شاهد هیچ‌گونه حادثه یا تصادفی برای زوار عزیز نباشیم. ان‌شاءالله همه زائران با سلامت کامل و خاطره‌ای خوش از این سفر معنوی، به خانه و خانواده خود بازگردند.