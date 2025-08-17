به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارعی عصر یکشنبه در بازدید از موکبهای پذیرایی از زائران پیاده امام رضا (ع) اظهار کرد: در سه روز گذشته بیش سه هزار و ۴۵۰ زائر در موکبهای مرقد علامه بهلول، امامزاده سید محمد عابد (ع) در شهر کاخک و احمد بن موسی الکاظم (ع) در روستای بیمرغ و دیگر موکبهای مستقر در مسیر اسکان و پذیرایی شدهاند.
فرماندار گناباد افزود: همچنین در این مدت ۱۱ کاروان پیاده از مبدا استانهای جنوبی و از طریق گناباد به سمت مشهد جهت شرکت در مراسم دهه پایانی صفر و شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) حرکت کردهاند.
وی با تجلیل از تلاشها و مشارکت گسترده دلسوزان ائمه اطهار ادامه داد: همت والای خیرین و عاشقان اهلبیت (ع) در برپایی موکبها و ایستگاههای صلواتی برای خدماترسانی به زائران، نمادی از روحیه دینداری و جهادی مردم این منطقه است که همواره در مسیر تکریم زائران پیشقدم بودهاند.
زارعی بیان کرد: هماکنون ۵ موکب در شهرستان گناباد و ۲ موکب دیگر در مسیر باغچه به مشهد توسط مردم فهیم گناباد دایر شده و به زائران خدمترسانی میکنند.
فرماندار گناباد بر ارتقای کیفیت خدمات و رفع نیازهای زائران تأکید کرد و از تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی خواست با همکاری بیشتر، بستر آسایش و امنیت زائران را فراهم کنند.
وی به مراسم جاماندگان اربعین در مسیر گناباد تا کاخک اشاره و خاطرنشان کرد: در این مراسم، حدود ۲۰ هزار نفر شرکت کردند و ۵۵ موکب در مسیرهای منتهی به امامزاده سیدمحمد عابد در شهر کاخک فعال بودند.
