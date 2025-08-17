خدمت رسانی ۳۸۵ ایستگاه صلواتی در مسیرهای منتهی به مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضایی از ثبتنام هزار کاروان زائر پیاده رضوی با ظرفیت حدود ۱۰۰ هزار نفر تاکنون همزمان با دهه پایانی صفر خبر داد.
سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) با اشاره به آغاز موج ورود زائران پیاده به مشهد الرضا گفت: تا عصر روز اربعین در مجموع ۳۰ هزار زائر از مسیرهای مختلف از جمله نیشابور، قوچان، کلات، فریمان، طرقبه شاندیز، جاده سیمان و سرخس وارد مشهد شدهاند.
وی ادامه داد: امسال در مجموع ۳۸۵ ایستگاه صلواتی در مسیرهای منتهی به مشهد آماده خدمترسانی به زائران هستند.
رضایی بیان کرد: خدمات ارائه شده به زائران شامل اسکان، صبحانه، ناهار و شام رایگان است که مشمول ۱۰۰ هزار زائر بدون محل اسکان میشوند.
سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) تصریح کرد: لازم است ستاد خدمات سفر برای اسکان این بخش از زائران پیاده برنامهریزی و حمایت ویژه داشته باشد.
وی با تاکید بر همکاری خیران و مردم مشهد در این حرکت معنوی اظهار کرد: کاروانهایی از ۲۷ شهر کشور از جمله آمل، بابل، بجنورد، بیرجند، رفسنجان، کاشان، زاهدان، علیآباد کتول، شیروان، سرایان و ورامین و غیره نیز هم اکنون در راه مشهد هستند و در روزهای آینده به جمع زائران پیاده خواهند پیوست.
نظر شما