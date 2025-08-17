هوای کرمانشاه تا پایان هفته پایدار است

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت جوی استان طی روزهای آتی، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از نقشههای هواشناسی، تا پایان هفته شرایط جوی نسبتاً پایدار بر آسمان استان حاکم خواهد بود و پدیده قابل توجهی مشاهده نمیشود.
وی افزود: تنها تغییر مهم در این بازه زمانی، تقویت نسبی میدانهای باد غربی در منطقه است که طی ساعاتی از اواخر وقت فردا (دوشنبه) تا صبح روز سهشنبه میتواند منجر به غبارآلود شدن کم و بیش نواحی مرزی استان شود.
زورآوند تصریح کرد: این غبارآلودگی احتمالی مقطعی بوده و پس از آن، تا پایان هفته شرایط جوی استان بدون تغییر خاصی تداوم خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به تغییرات دمایی در سطح استان، بیان کرد: بیشینه دمای هوا طی روز دوشنبه و سهشنبه بهطور مختصر افزایش خواهد یافت، اما در ادامه هفته، به ویژه در نیمه غربی استان، دمای هوا به آرامی کاهش پیدا میکند.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان قصرشیرین با دمای ۴۵ درجه سانتیگراد و سرپل ذهاب با ۴۳ درجه، همچنان به عنوان گرمترین نقاط استان کرمانشاه شناخته میشوند.
زورآوند تاکید کرد: مردم مناطق مرزی باید نسبت به پدیده غبارآلودگی مقطعی در ساعات اعلام شده توجه داشته باشند و در صورت نیاز، تمهیدات لازم برای پیشگیری از مشکلات احتمالی بهویژه در حوزه سلامت اتخاذ شود.
