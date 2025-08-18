علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی، تقویت نسبی میدانهای باد غربی در منطقه موجب میشود طی ساعاتی از اواخر وقت امروز دوشنبه تا روز چهارشنبه شاهد نفوذ غبار نسبتاً رقیق به جو برخی نواحی غربی و بهویژه مناطق مرزی استان کرمانشاه باشیم.
وی افزود: هرچند غبار پیشبینیشده از شدت بالایی برخوردار نخواهد بود، اما انتظار میرود در مناطق مرزی استان، پدیده کاهش کیفیت هوا و دید افقی به شکل محدود مشاهده شود.
زورآوند ادامه داد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته، از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، پدیده قابل توجهی در سطح استان کرمانشاه رخ نخواهد داد و وضعیت جوی نسبتاً پایدار پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دمایی طی روزهای پیشرو، تصریح کرد: بیشینه دمای هوا امروز و فردا (سهشنبه) بهطور مختصر افزایش خواهد یافت، اما در ادامه هفته بهویژه در نیمه غربی استان بهتدریج شاهد کاهش آرام دما خواهیم بود.
وی یادآور شد: قصرشیرین با ثبت ۴۷ درجه سانتیگراد و سرپلذهاب با ۴۶ درجه، همچنان بهعنوان گرمترین نقاط استان کرمانشاه گزارش شدهاند و روند دمایی این مناطق نشاندهنده تداوم شرایط گرم تا پایان هفته است.
زورآوند در پایان از مردم و کشاورزان خواست در روزهای گرم پیشرو تدابیر لازم برای مدیریت مصرف آب، مراقبت از محصولات کشاورزی و سلامت خود را مورد توجه قرار دهند.
