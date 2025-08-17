اقدام انسانی پلیس کرمانشاه در خدمت به زائران کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل طاهری رئیس بازرسی انتظامی استان کرمانشاه بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک خانواده که از زیارت کربلا بازمی‌گشتند، خودرو پژوپارس آن‌ها در محورهای مواصلاتی شهرستان دالاهو دچار حادثه شد و پس از واژگونی آسیب جدی دید.

وی ادامه داد: همزمان تیم نظارتی بازرسی انتظامی استان به سرپرستی سرهنگ فرهاد صادقی که در مأموریت اربعین حضور داشت، هنگام عبور از محل حادثه، پس از مشاهده سانحه بلافاصله توقف کرده و با کمک دو نفر از کارکنان انتظامی شهرستان دالاهو نسبت به امدادرسانی به افراد حادثه‌دیده اقدام کردند.

سرهنگ طاهری افزود: مأموران انتظامی علاوه بر امدادرسانی اولیه، هزینه خودرو یدک‌کش را نیز تقبل کرده و زمینه انتقال خودرو به تعمیرگاه را فراهم آوردند.

رئیس بازرسی انتظامی استان با اشاره به شرایط زائران گفت: از آنجایی که دو عضو این خانواده خوشبختانه آسیب جدی ندیده بودند، یکی از کارکنان انتظامی دالاهو به نام سروان هادی عزیزی با نهایت مسئولیت‌پذیری و مهمان‌نوازی، این خانواده را تا زمان تعمیر خودرو در منزل شخصی خود اسکان داد.

سرهنگ طاهری در پایان با قدردانی از همکارانی که در این حادثه به یاری زائران شتافتند، تأکید کرد: پلیس جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه از خدمت به همنوعان خود دریغ نکرده و همواره در کنار مردم و پشتیبان آنان است، به‌ویژه در ایام پرشور اربعین که امنیت و آرامش زائران در اولویت مأموریت‌ها قرار دارد.