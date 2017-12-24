کشف ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق/دستگیری عامل توزیع چک پول های تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "علیرضا مرزبانی" در این باره گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید زنگنه حین کنترل خودروهای عبوری موفق به توقیف یک دستگاه تانکر نفت کش حامل سوخت قاچاق شدند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از خودرو مذکور ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت سفید کشف شد که بر اساس نظر کارشناسان ارزش آن ۳۴۸ میلیون ریال است.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به توقیف خودرو و دستگیری یک متهم در این رابطه اظهارداشت: در این باره یک متهم دستگیر و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

ایمان و اخلاق ویژگی اصلی ماموران ناجا

معاون تربیت و آموزش ناجا گفت: ایمان و اخلاق ویژگی اصلی سبزپوشان ناجا در انجام ماموریت های محسوب می شود.

سردار "امیرحسین یاوری" در حاشیه بازدید از پاسگاه های انتظامی شهرستان گیلانغرب، اظهارداشت: قدرت ایمان و اعتقاد به رعایت نظم و انضباط ۲ رکن اصلی مدیریت کار آمد در صیانت از کارکنان است.

وی با بیان اینکه توان و ظرفیت همه مدیران باید بر توسعه نظم و انضباط و برخورد با تخلفات باشد، افزود: نظارت دقیق، مراقبت و توجه به مشکلات کارکنان می تواند از بروز آسیب ها جلوگیری کند.

معاون تربیت و آموزش ناجا با بیان اینکه رسالت اصلی فرماندهان صیانت و توجه به سلامت کارکنان است، تاکید کرد: تقویت ارزش ها و باورهای دینی و اعتقادی، ولایت پذیری، اخلاق مداری و ایجاد فضای مسلمانی، معنوی و انقلابی در محیط کار از مهمترین راهکارهای صیانت منابع انسانی است.

سردار یاوری آموزش توأم با نظارت را یکی از مهمترین رویکردهای تعالی بخش در نیروی انتظامی برشمرده و گفت: در کنار احصاء معایب و نواقص موجود می توان بر پایه آموزش به مهارت رسید و مهارت نیز امنیت پایدار و صیانت و سلامت کارکنان را به ارمغان خواهد داشت.

محموله ۸ میلیاردی سیگار قاچاق در کنگاور متوقف شد

فرمانده انتظامی استان از توقیف محموله ۶۹۷ هزار نخی سیگار قاچاق به ارزش بیش از ۸ میلیارد ریال در شهرستان کنگاور خبر داد.

سردار "منوچهر امان اللهی" در این باره گفت: ماموران انتظامی کنگاور با اقدامات اطلاعاتی از ورود یک محموله سیگار قاچاق توسط یک دستگاه خودرو وانت نیسان به این شهرستان با خبر شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان با تحت پوشش قرار دادن محورهای فرعی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۶۹۷ هزار و ۳۸۰ نخ سیگار قاچاق کشف کردند.

به گفته فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در این رابطه یک متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده است.

سردار امان اللهی گفت: کارشناسان ارزش سیگارهای کشف شده را بیش از ۸ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

عامل توزیع چک پول های تقلبی در دام پلیس افتاد

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: عامل توزیع چک پول های تقلبی در سطح شهرستان توسط ماموران انتظامی دستگیر شد.

سرهنگ "حسین براری" در این رابطه گفت: روز گذشته فردی با در دست داشتن ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال چک پول ۵۰۰ هزار ریالی جعلی به یکی از بانک های سطح شهر مراجعه و قصد واریز این پول ها به حساب را داشت که با هوشیاری کارکنان بانک شناسایی و موضوع با مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ در میان گذاشته شد.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ به سرعت در محل حاضر شدند و عامل توزیع چک پول های تقلبی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهم به دستگاه قضائی معرفی شده است، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و موضوع در حال پیگیری است.

سرهنگ براری گفت: با توجه به اینکه احتمال می رود افراد بیشتری در رابطه با توزیع این چک پول ها پشت پرده باشند، کار اطلاعاتی برای دستگیری سایر افراد مرتبط با این پرونده در دستور کار پلیس قرار دارد.

سربازان سرانگشتان ایجاد امنیت هستند

فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو گفت: سربازان سر انگشتان ایجاد امنیت در کشور هستند که کارشان مصداق بارز جهاد در راه خدا است.

سرهنگ "ایرج علیمرادی" در جمع سربازان این شهرستان، گفت: سربازان نیروی انتظامی شبانه روزی به منظور برقراری نظم و امنیت در کشور تلاش می کنند و خط مقدم آرامش کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه باید تکریم سرباز همواره مد نظر فرماندهان باشد، گفت: باید به مشکلات سربازانی که در زلزله اخیر آسیب دیده اند رسیدگی و به آنان کمک شود.

فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو تاکید کرد: دستورات سلسله مراتب فرماندهی در رابطه با خدمات دهی به سربازان زلزله زده باید هرچه زودتر اجرایی شوند.

سرهنگ علیمرادی ادامه داد: برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح و به منظور همدردی با مشمولان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و خانواده های آنان، تسهیلاتی برای معافیت از خدمت این دسته از عزیزان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برهمین اساس، یکی از فرزندان مشمول خانواده هایی که تمام و یا حداقل دو نفر از اعضاء درجه یک خانواده خود (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند) را از دست داده اند از معافیت خدمت سربازی بهره مند خواهند شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو با اشاره به اینکه غیبت مانع رسیدگی به درخواست معافیت از خدمت این دسته از مشمولان نخواهد بود، گفت: در مواردی که سرپرست خانواده فوت کرده و یا به دلیل معلولیت ناشی از زلزله قادر به اداره امور خود نباشد، تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال خانواده، از خدمت سربازی معاف خواهد شد.