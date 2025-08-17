مرز خسروی؛ از قدمگاه آزادگان تا میعادگاه زائران حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه به همراه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک به مناسبت ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، این روز را به ملت ایران، مردم استان کرمانشاه و همه آزادگان تبریک گفتند.
در این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
۲۶ مرداد، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی در سال ۱۳۶۹، یادآور یکی از زیباترین فصلهای تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که مرز خسروی، با اشک شوق مردم و قامت استوار آزادگان، به قدمگاهی مقدس بدل شد.
جنگ تحمیلی از کرمانشاه آغاز و شاهد ایثار و رشادتهای رزمندگان و مردم غیور این دیار بود و در نهایت در عملیات مرصاد و در همین استان به پایان رسید؛ مردمی که هشت سال تمام، همچون کوه بر ارتفاعات مقدس این سرزمین ایستادند و الگویی جاودانه از ایثار، مقاومت و همدلی را به جهانیان نشان دادند.
امروز نیز آن فرهنگ ایثار و مقاومت آزادگان افتخارآفرین، الهامبخش ملت آزاده ایران اسلامی است؛ چنانچه در جنگ ۱۲ روزه اخیر، با تأسی به فرهنگ والای دفاع مقدس، در برابر آمریکای جنایتکار و رژیم کودککش صهیونیستی سرافرازانه ایستادند و پیام رشادت، شجاعت و وحدت را فریاد زدند.
به برکت ایثارگریها و مقاومت حماسه آفرینان میدان جهاد و شهادت است که مرز خسروی که سال ۱۳۶۹ قدمگاه آزادگان دلاور بود، اکنون به قدمگاه صدها هزار زائر حسینی بدل شده و این خود نشانهای روشن از تداوم راه و مکتب شهیدان و آزادگان عزیز است.
اینجانبان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و آزادگان سربلند ایران اسلامی، این روز بزرگ را به ملت شریف ایران و مردم دلاور استان کرمانشاه و همه آزادگان سرافراز تبریک عرض میکنیم و سلامت و توفیق همگان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
