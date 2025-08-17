  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۵۸

ارائه خدمات دارویی به بیش از ۷ هزار زائر اربعین در مرز شلمچه

ارائه خدمات دارویی به بیش از ۷ هزار زائر اربعین در مرز شلمچه

آبادان - معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت:درایام اربعین حسینی،داروخانه مستقر درمرز شلمچه باارائه خدمات دارویی به بیش از هفت هزار زائر،نقش مهمی درتأمین سلامت زائران ایفاکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هدا مجیری عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: داروخانه مستقر در پایانه مرزی شلمچه در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۴ با تلاش شبانه‌روزی کادر دارویی، به بیش از هفت هزار زائر خدمات دارویی ارائه کرده است.

وی افزود: این خدمات شامل تأمین داروهای ضروری، ارائه مشاوره دارویی و پاسخ‌گویی به نیازهای درمانی زائران بوده است. مجیری با اشاره به حجم بالای مراجعات، تأکید کرد: تأمین مستمر دارو و حضور فعال داروسازان در محل، نقش کلیدی در حفظ سلامت زائران داشته است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان همچنین بیان کرد: آموزش‌های لازم در خصوص نحوه صحیح مصرف داروها به زائران ارائه شده تا از بروز عوارض دارویی جلوگیری شود.

وی این تلاش‌ها را بخشی از تعهد دانشگاه علوم پزشکی آبادان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی دانست.

کد خبر 6563201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها