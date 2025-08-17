ارائه خدمات دارویی به بیش از ۷ هزار زائر اربعین در مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، هدا مجیری عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: داروخانه مستقر در پایانه مرزی شلمچه در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۴ با تلاش شبانه‌روزی کادر دارویی، به بیش از هفت هزار زائر خدمات دارویی ارائه کرده است.

وی افزود: این خدمات شامل تأمین داروهای ضروری، ارائه مشاوره دارویی و پاسخ‌گویی به نیازهای درمانی زائران بوده است. مجیری با اشاره به حجم بالای مراجعات، تأکید کرد: تأمین مستمر دارو و حضور فعال داروسازان در محل، نقش کلیدی در حفظ سلامت زائران داشته است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان همچنین بیان کرد: آموزش‌های لازم در خصوص نحوه صحیح مصرف داروها به زائران ارائه شده تا از بروز عوارض دارویی جلوگیری شود.

وی این تلاش‌ها را بخشی از تعهد دانشگاه علوم پزشکی آبادان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی دانست.