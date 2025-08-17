به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کریمپور شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با هوشیاری مجموعه دامپزشکی و همکاری اداره اطلاعات و نیروی انتظامی، یک شبکه سازمانیافته که اقدام به جمعآوری مرغهای تلفشده و عرضه آنها در بازارهای محلی میکرد، شناسایی و متلاشی شد.
وی افزود: در مرحله نخست عملیات، ۸۰۰ کیلوگرم مرغ غیربهداشتی از اعضای این باند کشف و به دستور مقام قضائی معدوم شد. پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی، با رأی دادگاه به ۲۱ ماه حبس منتهی شد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بابل با تأکید بر اینکه مرغهای تلفشده به هیچ عنوان قابل مصرف انسانی نیستند، گفت: این گوشتها به دلیل احتمال انتقال بیماریهای خطرناک مشترک بین انسان و دام، همچون آنفلوانزای پرندگان، میتوانند تهدیدی جدی برای سلامت عمومی باشند و فروش آنها جنایتی علیه جامعه محسوب میشود.
کریمپور از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود و خانوادهشان تنها از مراکز مجاز و مورد تأیید دامپزشکی خرید کنند و هرگونه مورد مشکوک در زمینه عرضه غیرمجاز مرغ و گوشت را از طریق سامانه ۱۵۱۲ یا مراجعه به ادارات دامپزشکی گزارش دهند.
به گفته مسئولان دامپزشکی، عرضه فرآوردههای دامی فاسد یا تلفشده بر اساس قانون، جرمی سنگین محسوب شده و مجازات سختی برای متخلفان در پی دارد. انهدام این باند در بابل گامی مهم در صیانت از سلامت عمومی و مقابله با سودجویانی است که سلامت جامعه را به بهای سود شخصی به خطر میاندازند.
