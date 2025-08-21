به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسینی اظهار کرد: در اقدامی مشترک و ضربتی، واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم با همکاری حراست شهرک صنعتی شکوهیه، موفق به کشف و معدومسازی ۴ تن تخممرغ فاسد و غیر قابل مصرف شد.
وی افزود: این عملیات در پی پایشهای مستمر و نظارتهای بهداشتی این اداره بر واحدهای تولیدی و عرضهکننده فرآوردههای خام دامی انجام پذیرفت.
مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی شهرستان قم گفت: تخممرغهای کشف شده به دلیل عدم رعایت شرایط بهداشتی و استانداردهای نگهداری، فاسد و برای مصارف انسانی و حیوانی کاملاً غیر قابل استفاده بودند که بلافاصله پس از کشف، با رعایت پروتکلهای بهداشتی و زیستمحیطی معدوم شدند.
حسینی با تأکید بر استمرار پایشهای بهداشتی بیان کرد: حفظ سلامت مردم اولویت اصلی ماست و با هرگونه تخلف و تهدیدکننده سلامت عمومی با قاطعیت برخورد خواهیم کرد. شهروندان میتوانند موارد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ به اطلاع ما برسانند تا دراسرعوقت به تخلفات بهداشتی در حوزه فرآوردههای خام دامی رسیدگی شود.
نظر شما