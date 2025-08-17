ورود قاطع تعزیرات کرمانشاه به بازار برنج؛ برخورد بدون اغماض با متخلفان

علیرضا لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط کنونی بازار اظهار کرد: طی یک ماه و نیم گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت برنج در بازار بوده‌ایم؛ افزایشی که هم مصرف‌کنندگان و هم دستگاه‌های نظارتی را نگران کرده است. در همین راستا، اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان به‌صورت ویژه موضوع را در دستور کار قرار داده و اقدامات نظارتی گسترده‌ای را در تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین و توزیع این کالای اساسی آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه برنج به‌عنوان یکی از اقلام پرمصرف در سفره خانوار کرمانشاهی اهمیت بسیاری دارد، گفت: تعزیرات حکومتی استان طی روزهای اخیر نظارت‌ها را بر انبارها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز عمده‌فروشی و حتی واحدهای خرده‌فروشی افزایش داده است تا مانع از هرگونه تخلف احتمالی در این بخش شود.

لطیفی تصریح کرد: برخی افراد سودجو در تلاش هستند با سوءاستفاده از شرایط موجود و ایجاد التهاب در بازار، دست به گران‌فروشی یا احتکار بزنند. در همین راستا، بازرسان ما با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط همچون سازمان صمت، جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای نظارتی به‌طور مستمر در حال رصد بازار هستند و به هیچ وجه اجازه نخواهند داد منافع مردم قربانی سودجویی معدودی افراد شود.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در ادامه سخنان خود تأکید کرد: برخورد با متخلفان در این حوزه قاطع و بدون هیچ‌گونه اغماض خواهد بود. هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه در بازار برنج به سرعت شناسایی شده و پرونده متخلفان به‌صورت فوری در تعزیرات بررسی خواهد شد.

وی از تشکیل پرونده برای تعدادی از افراد متخلف در روزهای اخیر خبر داد و گفت: در این پرونده‌ها، تخلفات مربوط به اخلال در بازار برنج مورد بررسی قرار گرفته و احکام لازم نیز صادر خواهد شد. این روند همچنان ادامه خواهد داشت و دستگاه قضائی نیز در کنار تعزیرات از هیچ اقدامی برای برخورد با اخلالگران بازار فروگذار نخواهد کرد.

لطیفی با اشاره به اهمیت همراهی مردم در این زمینه اظهار داشت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه برنج، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این اقدامات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار است؛ بنابراین هیچ فرد یا نهادی حق ندارد با دستکاری بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، فشار بیشتری بر دوش مردم وارد کند.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: روند نظارت‌ها تا بازگشت آرامش به بازار و تثبیت قیمت برنج ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.