خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سال ۱۳۸۵ بود که ساخت ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یاسوج در دستور کار سفر نخست هیئت دولت قرار گرفت و کلنگ زنی آن آغاز شد.

این ورزشگاه در زمینی به مساحت ۲۳ هزار مترمربع ساخت آن آغاز شد و هرچند قرار بود در مدت ۳۰ ماه به بهره برداری برسد اما اردیبهشت سال ۱۳۹۴ با اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی با حضور وزیر وقت ورزش و جوانان افتتاح شد.

طرحی هدفش توسعه ورزش، جبران زیرساخت‌های چند ساله فوتبال و برگزاری لیگ‌های دسته یک و برتر استان بود، اما اکنون بعد از گذشت ۱۰ سال از افتتاح هنوز یک بازی فوتبال هم در آن برگزار نشده است.

اگر به این ورزشگاه سری بزنید با صندلی‌های شکسته و پوسیده، چمن شخم زده، سکوهای خاص با شیشه‌های شکسته مواجه می‌شوید، گویا اینجا خبری از محافظت و یا نگهداری نبوده و نیست.

هر چند در این سال‌ها رسانه‌های مختلف وضعیت و رسیدگی به این ورزشگاه را در رسانه‌ها منعکس کردند اما گویا فقط به وعده‌ها خودنمایی می‌کند.

از جالب‌ترین نکات این ورزشگاه می‌توان به ساخت آن در مجاورت اداره کل ورزش و جوانان استان اشاره کرد، اما سوال اینجاست چرا ورزشگاهی که با پول بیت المال ۳۰ میلیارد تومانی ساخته شده اکنون به این حال و روز افتاده است.

سرقت سیم و کابل‌های ورزشگاه

یکی از فوتبالیست‌های شهر یاسوج در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: کابل‌های برق و سیم کشی از ورزشگاه به سرقت رفته است.

علی می‌افزاید: دوست داشتم یک بار در این ورزشگاه مسابقه فوتبالی را ببینم اما گویا باید دو برابر زمان ساخت این ورزشگاه صبر کنیم تا ان آرزو محقق شود.

یکی دیگر از فوتبالیست‌های شهر یاسوج می‌گوید: فرصت مناسبی بود تا بچه‌های این استان نیز از یک استادیوم استاندارد استفاده کنند اما بعد از افتتاح، گویا باید به آرزوی دیرینه تبدیل شود.

ورزشگاهی که در قلب شهر یاسوج ساخته شده می‌خواست تیم‌های لیگ برتری استان همانند نفت و گاز گچساران و یا تیم دسته یک کشور در یاسوج را در قلب خود ببیند اما باید سال‌های دیگر منتظر ماند.

افتتاح ورزشگاه در سال ۱۳۹۴ با ۱۳۰ مشکل!

به گفته مدیرکل اسبق ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد این ورزشگاه در سال ۱۳۸۵ کلنگ زنی و در سال ۹۳ با بیش از ۱۳۰ اشکال افتتاح شد و بعد از افتتاح ایرادات همچنان برطرف نشد و این وضعیت تا امروز به حال خود رها شده است.

اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به ورزشگاه

عین الله دهقان می‌گوید: بعد از پیگیری‌های متعدد برای بازسازی این ورزشگاه در سفر دوم دولت شهید ریئسی به استان، ۱۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی آن اختصاص یافت که ۶۰ میلیارد تومان آن در سال ۱۴۰۴ اختصاص یافت.

حال بعد از گذشت چند ماه از مصاحبه برخی از مسئولان به جای پیگیری برای بهبود وضعیت این ورزشگاه تخصیص اعتبار را به خود و این دولت و آن دولت می چسپانند که خود موضوع دیگری است.

ورزشگاه سال آینده با رفع نواقصات به بهره برداری می‌رسد

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون هم در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: بیش از ۱۵۰ مورد از نواقص این ورزشگاه احصا و برای رفع آنها تصمیم گیری شد.

محمد بهرامی با بیان اینکه به احتمال زیاد این ورزشگاه برای امسال آماده بهره برداری نمی‌شود، اظهار کرد: تلاش می‌شود با پیگیری‌های مستمر نواقص این ورزشگاه رفع و در سال آینده به بهره برداری برسد.

ورزشگاه ۱۵ هزار نفری متناسب با استانداردهای روز جهانی ساخته شده و دارای زمین چمن طبیعی، آبیاری اتوماتیک و دستی، استخر و سونای خشک و بخار، پیست تارتان ۱۰ خط، اسکور برد تمام رنگی، سالن‌های بدنسازی و چند منظوره است.

عمده ترین مشکلات این استادیوم شامل انشعابات آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب است و مساحت این مجموعه ورزشی ۳۳ هزار و ۵۲۰ مترمربع و زیر بنای آن ۸۴۰۰ مترمربع است.

استان کهگیلویه و بویراحمد با جمعیتی حدود ۷۲۶ هزار نفر جمعیت دارای هشت شهرستان، ۱۷ بخش و هزار و ۶۷۰ روستای دارای سکنه در جنوب غربی ایران واقع شده است.

در این استان هم اکنون ۳۲ هزار ورزشکار سازمان یافته در ۵۰ رشته ورزشی و در قالب ۴۸ هیأت ورزشی در استان و ۴۰۱ هیأت ورزشی در شهرستان‌ها، فعالیت می‌کنند.

حال باید دید این ورزشگاه در سال ۱۴۰۵ با وعده متولیان کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می‌رسد؟