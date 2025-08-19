  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

بخش اعظمی از تجهیزات ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یاسوج به سرقت رفته است

بخش اعظمی از تجهیزات ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یاسوج به سرقت رفته است

یاسوج-نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش اعظمی از تجهیزات ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یاسوج به سرقت رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران در مورد ورزشگاه ۱۵ هزار نفری و آخرین وضعیت تیم فوتبال اظهار کرد: متأسفانه باید اعتراف کنیم که ورزشگاه یاسوج به وضعیت بسیار اسفباری دچار شده است. این ورزشگاه نه تنها به حالت متروکه درآمده، بلکه بخش قابل توجهی از تجهیزات و امکانات آن نیز به سرقت رفته است.

وی افزود: این اتفاق تنها یک خسارت مالی نیست، هم ورزشگاه نابود شد و هم تیم فوتبال از بین رفت و نتیجه این شده که امروز نشاطی در بین جوانان نمی‌بینیم این فقدان، ضربه‌ای سنگین به روحیه و انگیزه نسل جوان منطقه وارد کرده است.

ورزشگاه یاسوج برای تکمیل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به راه‌حل پیش‌رو، بیان کرد: برای خروج از این بحران، ۶۰ میلیارد تومان برای بازسازی ورزشگاه پیش‌بینی شده است، اما برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که برای تکمیل و استانداردسازی واقعی به ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است که با تأمین این بودجه و تکمیل پروژه، این قابلیت را خواهیم داشت که مجدداً تیم‌داری کنیم و حیات ورزشی استان را بازگردانیم.

بویراحمد استانداردهای لازم برای تیم داری را ندارد

وی با بیان یک نمونه از موانع پیشین، توضیح داد: پارسال می‌توانستیم یک تیم فوتبال را به استان انتقال دهیم و در لیگ حاضر کنیم، اما متأسفانه به دلیل اینکه استانداردهای لازم در ورزشگاه رعایت نشده بود و زیرساخت‌های ورزشی مطلوب و قابل قبولی وجود نداشت، فدراسیون فوتبال به طور قاطعانه با این موضوع مخالفت کرد.

بهرامی تصریح کرد: این مخالفت، یک زنگ خطر جدی بود که نشان داد بدون سرمایه‌گذاری اساسی بر روی زیرساخت‌ها، هیچ حرکت پایداری امکان‌پذیر نخواهد بود.

کد خبر 6565494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها