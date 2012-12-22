بدهی4میلیارد تومانی اداره ورزش/ اتمام استادیوم یاسوج با5میلیاردتومان

حجت الاسلام سید جواد خاضع به خبرنگار مهر گفت: از این میزان دو میلیارد و 200 میلیون تومان بدهی های این سازمان به ورزشکاران وتیمها و هیئت های ورزشی است.

وی افزود: بیش از یک میلیارد و 100 میلیون تومان هم بدهی این اداره کل به شهرداریها بابت عوارض است.

خاضع همچنین از بدهی 700 میلیون تومانی این اداره کل به ورزشگاه شهید بشارت گچساران خبرداد.

وی با بیان اینکه میزان کل بدهی های اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد مشخص است، اظهارداشت: گزارش بدهیها در اختیار استاندار، مقام عالی وزارت و مجمع نمایندگان استان قرارداده شده است.

مدیرکل سازمان ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد بیان داشت: پیگیری های انجام شده درجهت تخصیص اعتبار لازم برای پرداخت بدهی ها صورت گرفته است.

وی مشکلات مالی ورزش کهگیلویه وبویراحمد را مهمترین مشکل اداره کل ورزش و جوانان عنوان کرد وافزود: از ابتدای سال تاکنون تنها 27میلیون تومان از وزارت ورزش و جوانان به اداره ورزش و جوانان استان پرداخت شده است.

خاضع بودجه ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد را در سال گذشته یک میلیارد و 400 میلیون تومان عنوان کرد و اظهار داشت: بودجه سال جاری در مقایسه با بودجه سال های گذشته بسیار ناچیز است.

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته یک درصد بودجه ادارات برای کمک به ورزش مستقیما به اداره ورزش و جوانان استان واریز می شد، گفت: در حال حاضر این بودجه کشوری شده و به طور مستقیم از ادارات کسر وبه وزارت ورزش و جوانان واریز می شود.

اتمام ورزشگاه هزار نفری یاسوج نیازمند پنج میلیارد تومان اعتبار

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد همچنین گفت: طبق برنامه پنجم ادارات دولتی نمی توانند از ورزش قهرمانی حمایت مالی کنند.

وی افزود: تنها شرکت های خصوصی و مستقل تولیدی مانند شرکت های بهره برداری و شهرداریها می توانند از ورزش قهرمانی حمایت کنند.

خاضع همچنین با اشاره به احداث ورزشگاه 15هزار نفری یاسوج گفت: این پروژه جز پروژه های مهر ماندگار است و باید تا پایان دولت دهم به بهره برداری برسد.

وی اظهار داشت: تاکنون مجموعه داخلی ورزشگاه 94 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

خاضع افزود: برای بهره برداری کامل ورزشگاه 15 هزار نفری یاسوج به پنج میلیارد دیگر نیاز است.

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد همچنین از فعالیت 43 هیئت ورزشی در استان کهگیلویه و بویراحمد خبرداد و افزود: در حال حاضر مهمترین مشکل هیئت های ورزشی استان کمبود اعتبار است.