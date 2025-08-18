حفظ وحدت و اتحاد ملی نخستین تکلیف راهبردی ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس محمدحسنی صبح دوشنبه در نهمین جشنواره سرود و پنجمین جشنواره شعر ارتش جمهوری اسلامی ایران که در دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) نوشهر برگزار شد، ضمن تسلیت ایام پایانی ماه صفر و تقدیر از فرماندهان پیشین این دانشگاه با قدردانی از تلاش میزبانان جشنواره و گروههای هنری حاضر، تصریح کرد: زبان هنر رساترین و نافذترین ابزار انتقال پیام به جامعه هدف است و هنرمندان ارتش در این مسیر نقشآفرینی ارزشمندی دارند. حتی در دوران کرونا که چراغ هنر در بسیاری از بخشها خاموش شد، در ارتش این چراغ نه تنها خاموش نشد بلکه پرنورتر از گذشته ادامه یافت و امروز نیز نیروی دریایی در عرصههای هنری با سایر نیروها رقابت تنگاتنگی دارد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه به تبیین تکالیف هفتگانه راهبردی ملت در جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: نخستین تکلیف، حفظ وحدت و اتحاد ملی است که تضمینکننده استمرار پیروزیها خواهد بود. دومین تکلیف به نخبگان علمی مربوط میشود که باید پیشرفت کشور را در همه عرصهها شتاب ببخشند. سومین تکلیف بر عهده فرماندهان نظامی است که موظفاند کشور را به سلاحهای روز مجهز کنند.
وی افزود: چهارمین تکلیف بر عهده دستگاههای اجرایی خدماترسان است که باید در هر شرایطی خدمترسانی کامل به مردم را در دستور کار قرار دهند. پنجمین تکلیف ناظر بر روحانیت است که دلها را نورانی کرده و مردم را به صبر و تابآوری در سایه تمسک به قرآن دعوت میکنند.
وی گفت: ششمین تکلیف متوجه جوانان است که موتور حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی محسوب میشوند و باید شعور و شور انقلابی خود را حفظ کنند.
به گفته حجتالاسلام محمدحسنی، هفتمین تکلیف راهبردی نیز بر عهده اصحاب قلم و زبان است که باید عزت و آبروی کشور و ملت را پاس دارند. و
ی خاطرنشان کرد: هرچند بسیاری از نویسندگان و گویندگان متعهدانه و زمانشناسانه در مسیر ارتقای جایگاه ملی تلاش میکنند، اما برخی افراد غافلانه در زمین دشمن بازی میکنند و این رفتار جای تأمل دارد.
این جشنواره با حضور خانوادههای معظم کارکنان ارتش و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری در دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) نوشهر برگزار شد.
نظر شما