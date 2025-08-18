  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۴۳

امام جمعه خوسف:

راهپیمایی اربعین جلوه‌ای از قدرت رسانه‌ای امت اسلام است

راهپیمایی اربعین جلوه‌ای از قدرت رسانه‌ای امت اسلام است

بیرجند- امام جمعه خوسف گفت: حضور جابر بن عبدالله انصاری در کربلا یک اقدام رسانه‌ای بود و راهپیمایی اربعین هم امروز جلوه‌ای از فعالیت رسانه‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیلی یکشنبه شب در آیین تجلیل از خبرنگاران و فعالان فضای مجازی شهرستان خوسف با تاکید بر جایگاه رسانه در تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی، اظهار داشت: رسانه سنگر انقلاب است و خبرنگاران، صدای حق و حقیقت را به عالم منتقل می‌کنند. در این مسیر، خون‌های پاکی تقدیم شده است.

وی با اشاره به اهمیت رسانه در انعکاس رویدادهای مذهبی، افزود: حضور جابر بن عبدالله انصاری در کربلا یک اقدام رسانه‌ای بود و راهپیمایی اربعین هم امروز جلوه‌ای از فعالیت رسانه‌ای است.

امام جمعه خوسف با بیان اینکه بدون پوشش رسانه‌ای، امپراتوری رسانه‌ای جهانی این رویدادها را نادیده می‌گیرد، گفت: نقش حضرت زینب (س) پس از عاشورا نماد بارز کار رسانه‌ای است چرا که پیام کربلا را به جهانیان رساندند.

حجت‌الاسلام اسماعیلی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، بیان کرد: تصویر وحدت‌آفرین حول محور ولایت در این نبرد، عامل شکست دشمن بود.

وی ادامه داد: رسانه و خبرنگاران، رزمندگان انقلاب هستند که با قلم به مثابه سلاح و دیدگاه به مثابه مهمات، از ارزش‌ها در سنگر انقلاب دفاع می‌کنند.

حجت‌الاسلام اسماعیلی با اشاره به مهم‌ترین مطالبات شهرستان خوسف، گفت: راه‌اندازی شورای کارگری به منظور نظارت بر قراردادهای معادن و مجموعه‌های کارگری و تأمین امنیت شغلی کارگران و مسئولیت‌پذیری اجتماعی معادن در قبال شهروندان و حفظ محیط زیست از جمله مطالبات مردم است.

وی، تکمیل چارت سازمانی ادارات، رسیدگی فوری به مشکل فاضلاب شهریی، بهره‌برداری از روان‌آب‌های شاهرود خوسف و احداث راه نایبند به خوسف را از دیگر مطالبات مهم شهرستان دانست.

