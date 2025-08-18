فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بازار سرمایه اظهار داشت: بورس با صرف تزریق منابع مالی نمیتواند پایدار بماند؛ بورس یک مجموعه نیست که بتوان با اختصاص منابع بهعنوان ضمانت سرمایهگذاری یا تضمین کاری، آن را از شرایط بحرانی خارج کرده و پایدار نگه داشت. اگرچه دولت در این زمینه اقداماتی انجام داده اما نتیجهای به همراه نداشته است.
وی افزود: شرایط بورس به عوامل متعددی وابسته است؛ بخشی از این عوامل به مسائل سیاسی و امنیتی کشور و منطقه بازمیگردد که مستقیماً بر سرمایهگذاران اثر گذاشته و بیثباتی را در بازار ایجاد میکند.
به گفته وی، این بخش جدی و واقعی است، اما بخشی دیگر از نوسانات بازار سرمایه حالت حبابی داشته و چندان عمیق نیست، هرچند اثر خود را بر روند معاملات گذاشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: نکته مهم در این حوزه اعتمادسازی برای مردم است و بورس باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا اعتماد عمومی دوباره جلب شود. اگر اعتماد مردم به بورس بازگردد و همزمان آموزشهای لازم به فعالان بازار داده شود، شرایط بهبود خواهد یافت.
وی ادامه داد: افرادی که وارد بورس میشوند باید حداقلهای علمی و فنی لازم برای فعالیت را داشته باشند. در کنار این موضوع، زمانی که اعتماد عمومی تقویت شود میتوان انتظار رونق بیشتری در این حوزه داشت.
توسلی همچنین یادآور شد: وضعیت کلی اقتصاد کشور بیتأثیر نیست؛ چراکه بیثباتی در حوزه نفت، انرژی و سایر بخشها بهطور مستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار است.
وی گفت: عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی کشور و شرایط جنگی منطقه، از جمله جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم بر بورس تأثیر گذاشته است. این نگرانی وجود دارد که آیا این اتفاقات دوباره رخ خواهد داد یا خیر و همین مسئله بر روند کلی بازار سرمایه اثرگذار است.
