۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۷

دانشگاه امیرکبیر میزبان پژوهشگران بیش از ۳۰ کشور جهان می‌شود

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۶ شهریور میزبان رویداد استپ (STEP) است که در آن قرار است دانشمندان و پژوهشگران حوزه علم و فناوری از بیش از ۳۰ کشور و ۴ قاره گرد هم آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این دانشگاه میزبان دهمین نشست برنامه تبادل علم و فناوری (STEP) است که از مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در جهان اسلام است.

این رویداد روز یکشنبه ۱۶ شهریور توسط معاونت امور بین‌الملل دانشگاه و با همکاری بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد. این برنامه که بخشی از «ششمین هفته جایزه مصطفی(ص) ۲۰۲۵» است؛ سالانه با هدف ارتقاء همکاری‌های علمی و فناوری در کشورهای اسلامی برگزار می‌شود.

برنامه استپ توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) با هدف فراهم آوردن بستری برای تبادل دانش، تجربیات و فناوری‌های نوین بین دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های فناور کشورهای اسلامی برگزار می‌شود. این برنامه نقش مهمی در تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ارتقاء سطح علمی کشورهای جهان اسلام و دانشمندان مسلمان مستقر در سراسر دنیا ایفا می‌کند.

بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) یکی از نهادهای پیشرو در توسعه علم و فناوری در جهان اسلام است که با هدف ارتقاء جایگاه علمی کشورهای اسلامی در سطح جهانی و ایجاد شبکه‌های همکاری میان پژوهشگران، فعالیت می‌کند. این بنیاد همچنین اعطا کننده جایزه مصطفی(ص) است که به‌عنوان مهم‌ترین جایزه علمی-فناوری جهان اسلام شناخته می‌شود.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به عنوان میزبان دهمین دوره STEP، پیش‌تر میزبانی رویدادهای علمی بزرگ داخلی و بین‌المللی را بر عهده داشته و از دانشگاه‌های پیشتاز در توسعه علوم مهندسی و فناوری‌های نوظهور در کشور به شمار می‌رود.

در این رویداد؛ دانشمندان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران حوزه علم و فناوری از بیش از ۳۰ کشور و ۴ قاره گرد هم می‌آیند تا در پنل‌های تخصصی، نشست‌ها و سخنرانی‌های کلیدی به تبادل نظر بپردازند.

دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و فارغ‌التحصیلان می‌توانند از طریق ربات تلگرام @mstfdn_Bot نسبت به ثبت‌نام در این رویداد اقدام کنند. اطلاعات کامل برنامه، فهرست سخنرانان، زمان‌بندی نشست‌ها و سایر جزئیات به‌زودی در وب‌سایت رسمی به آدرس step.mstfdn.org منتشر خواهد شد.

کد خبر 6563469
سعدانه طباطبایی نیا

