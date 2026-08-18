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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

جزئیات طرح «زندگی با آیه‌ها به وقت خونخواهی» در چهارمحال و بختیاری

جزئیات طرح «زندگی با آیه‌ها به وقت خونخواهی» در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از آغاز اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها به وقت خونخواهی» در استان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار کتابچه «برخیز به خونخواهی» ذیل کلان‌پروژه نهضت زندگی با آیه‌ها، اظهار کرد: در این راستا طرح «زندگی با آیه‌ها به وقت خونخواهی» در استان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور به همت مراکز قرآنی مردم‌نهاد و اساتید و فعالان قرآنی استان آغاز شده است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ۱۵ استاد تدبر و سایر اساتید قرآنی استان در اجرای طرح زندگی با آیه‌ها به وقت خونخواهی مشارکت دارند، ادامه داد: کلاس‌های آموزشی ناظر به محتوای طرح به همت اساتید قرآنی در موسسات قرآنی و خانه‌های قرآن برگزار می‌شود.

منصوری یادآور شد: ۱۰۰ نسخه از کتاب برخیز به خونخواهی را دریافت کردیم که در مراکز قرآنی استان توزیع می‌شود و نسخه الکترونیکی کتاب نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد و در گروه‌ها و کانال‌های اطلاع‌رسانی قرآنی بارگذاری شده است.

وی با اشاره به محتوای کتاب برخیز به خونخواهی، بیان کرد: این کتابچه در سه فصل تدوین شده که فصل نخست با عنوان «اصول و مبانی خونخواهی» به تبیین تفاوت میان قصاص و خونخواهی، ایجاد ناامنی روانی برای عاملان ترور، شکستن هیمنه دشمن و نیز دسته‌بندی عوامل و زمینه‌سازان جنایت در چهار گروه فرهنگ‌سازان، ساختارسازان، فرماندهان و زمینه‌سازان اختصاص دارد.

وی افزود: در فصل دوم با عنوان «انتقام در معیت امام زمان(عج)»، نقش انقلاب اسلامی به‌عنوان امتداد جریان خونخواهی سیدالشهدا(ع)، اهمیت تولی و تبری و ضرورت جبهه‌سازی بر محور خونخواهی تا عصر ظهور و رجعت مورد بررسی قرار گرفته است.

منصوری گفت: فصل سوم نیز با عنوان «آثار و برکات خونخواهی» به تبیین کارکردهای این مفهوم در مرزبندی میان حق و باطل، بیداری جامعه، تقویت وحدت، ایجاد بازدارندگی و تأمین امنیت پایدار می‌پردازد.

کد مطلب 6920082

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      زندگی با آیه ها طرح موفقی بود

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