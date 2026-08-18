حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار کتابچه «برخیز به خونخواهی» ذیل کلان‌پروژه نهضت زندگی با آیه‌ها، اظهار کرد: در این راستا طرح «زندگی با آیه‌ها به وقت خونخواهی» در استان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور به همت مراکز قرآنی مردم‌نهاد و اساتید و فعالان قرآنی استان آغاز شده است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ۱۵ استاد تدبر و سایر اساتید قرآنی استان در اجرای طرح زندگی با آیه‌ها به وقت خونخواهی مشارکت دارند، ادامه داد: کلاس‌های آموزشی ناظر به محتوای طرح به همت اساتید قرآنی در موسسات قرآنی و خانه‌های قرآن برگزار می‌شود.

منصوری یادآور شد: ۱۰۰ نسخه از کتاب برخیز به خونخواهی را دریافت کردیم که در مراکز قرآنی استان توزیع می‌شود و نسخه الکترونیکی کتاب نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد و در گروه‌ها و کانال‌های اطلاع‌رسانی قرآنی بارگذاری شده است.

وی با اشاره به محتوای کتاب برخیز به خونخواهی، بیان کرد: این کتابچه در سه فصل تدوین شده که فصل نخست با عنوان «اصول و مبانی خونخواهی» به تبیین تفاوت میان قصاص و خونخواهی، ایجاد ناامنی روانی برای عاملان ترور، شکستن هیمنه دشمن و نیز دسته‌بندی عوامل و زمینه‌سازان جنایت در چهار گروه فرهنگ‌سازان، ساختارسازان، فرماندهان و زمینه‌سازان اختصاص دارد.

وی افزود: در فصل دوم با عنوان «انتقام در معیت امام زمان(عج)»، نقش انقلاب اسلامی به‌عنوان امتداد جریان خونخواهی سیدالشهدا(ع)، اهمیت تولی و تبری و ضرورت جبهه‌سازی بر محور خونخواهی تا عصر ظهور و رجعت مورد بررسی قرار گرفته است.

منصوری گفت: فصل سوم نیز با عنوان «آثار و برکات خونخواهی» به تبیین کارکردهای این مفهوم در مرزبندی میان حق و باطل، بیداری جامعه، تقویت وحدت، ایجاد بازدارندگی و تأمین امنیت پایدار می‌پردازد.