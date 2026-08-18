درخواست سازمان حقوق بشری برای جلوگیری از انتخاب مجدد اینفانتینو درفیفا

به گزارش خبرنگار مهر، یک سازمان حقوق بشری با ارسال نامهای به سه عضو کمیته حکمرانی، حسابرسی و انطباق فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، خواستار جلوگیری از نامزدی مجدد جیانی اینفانتینو رئیس فعلی این نهاد، در انتخابات ریاست فیفا شد.
روزنامه «اتلتیک» روز دوشنبه متن این نامه را منتشر کرد. سازمان حقوق بشری «فیر اسکوئر» در این نامه مدعی شده است که اینفانتینو بر اساس مفاد اساسنامه فیفا حق نامزدی مجدد برای ریاست این نهاد را ندارد.
این سازمان همچنین اعلام کرده است که اصلاحیه پیشنهادی اساسنامه فیفا در سال ۲۰۲۲ به شکل صحیح در شورای فیفا به رأی گذاشته نشده است.
محور اصلی این اختلاف به نخستین دوره ریاست اینفانتینو بازمیگردد؛ دورهای که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ ادامه داشت. پرسش اصلی این است که آیا این دوره باید به عنوان یک دوره کامل ریاست محسوب شود یا خیر. در صورتی که این دوره کامل محسوب شود، اینفانتینو دیگر واجد شرایط نامزدی برای یک دوره جدید نخواهد بود؛ چرا که طبق مقررات فیفا، رئیس این نهاد میتواند حداکثر برای سه دوره در این سمت فعالیت کند.
اینفانتینو در مقابل معتقد است که در سال ۲۰۱۶ بخشی از دوره ریاست جوزف بلاتر، رئیس پیشین فیفا، را تکمیل کرده و به همین دلیل نخستین دوره کامل ریاست او از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است. بر اساس این تفسیر، اینفانتینو معتقد است میتواند برای یک دوره چهار ساله دیگر از سال ۲۰۲۷ نامزد ریاست فیفا شود.
اینفانتینو ۵۶ ساله در حال حاضر تنها نامزد اعلامشده برای انتخابات ریاست فیفا محسوب میشود.
سازمان «فیر اسکوئر» پیش از این نیز تلاش کرده بود نامزدی اینفانتینو را در کمیته بینالمللی المپیک به چالش بکشد، اما این اقدام به نتیجه نرسید.
رئیس فیفا همچنین به دلیل روابط نزدیک خود با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با انتقادهایی مواجه است. منتقدان معتقدند این روابط باعث ورود مسائل سیاسی به حوزه فعالیتهای فدراسیون جهانی فوتبال شده است.
اینفانتینو در ماههای اخیر همچنین با انتقادهای شدیدی به دلیل طرح خود برای خصوصیسازی بخشی از حقوق تجاری و بازاریابی جام جهانی مواجه شده است.
رئیس فیفا در نهایت پس از مخالفت گسترده در سطح جهان و تهدید یوفا به تحریم و عدم حضور در جام جهانی، مجبور شد از طرح خود عقبنشینی کند.
نظر شما