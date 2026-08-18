اجرای بیش از ۳۰ طرح جهادی در شهرستان بروجن

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این طرحها توسط گروههای جهادی بسیج سازندگی سپاه ناحیه بروجن و در حوزههای مختلف با هدف محرومیتزدایی، خدمترسانی و رفع نیازهای مناطق کمبرخوردار اجرا شده است.
وی تصریح کرد: در ادامه فعالیتهای جهادی ۱۵ گروه درشهرستان بروجن سازماندهی شدهاند و در حال حاضر در مدارس شهرستان مشغول فعالیت هستند.
کریمی گفت: این گروهها با حضور در مدارس، عملیات بازسازی، مرمت، بهسازی و رنگآمیزی فضاهای آموزشی را انجام میدهند تا ضمن شادابسازی محیط مدارس، زمینه برای استقبال بهتر از دانشآموزان در سال تحصیلی جدید فراهم شود.
فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بروجن با اشاره به ظرفیت ارزشمند گروههای جهادی در حل مسائل و مشکلات جامعه بیان داشت: حرکتهای جهادی نمادی از ایثار، مسئولیتپذیری و خدمت بیمنت است و تلاش میکنیم در دوره جدید فعالیتها، با شناسایی نیازهای مناطق مختلف، اقدامات مؤثرتری در حوزه محرومیتزدایی و خدمترسانی انجام شود.
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