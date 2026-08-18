  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

اجرای بیش از ۳۰ طرح جهادی در شهرستان بروجن

اجرای بیش از ۳۰ طرح جهادی در شهرستان بروجن

بروجن-فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بروجن از اجرای بیش از ۳۰ طرح و پروژه جهادی از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح شهرستان خبر داد.

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این طرح‌ها توسط گروه‌های جهادی بسیج سازندگی سپاه ناحیه بروجن و در حوزه‌های مختلف با هدف محرومیت‌زدایی، خدمت‌رسانی و رفع نیازهای مناطق کم‌برخوردار اجرا شده است.

وی تصریح کرد: در ادامه فعالیت‌های جهادی ۱۵ گروه درشهرستان بروجن سازماندهی شده‌اند و در حال حاضر در مدارس شهرستان مشغول فعالیت هستند.

کریمی گفت: این گروه‌ها با حضور در مدارس، عملیات بازسازی، مرمت، بهسازی و رنگ‌آمیزی فضاهای آموزشی را انجام می‌دهند تا ضمن شاداب‌سازی محیط مدارس، زمینه برای استقبال بهتر از دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید فراهم شود.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بروجن با اشاره به ظرفیت ارزشمند گروه‌های جهادی در حل مسائل و مشکلات جامعه بیان داشت: حرکت‌های جهادی نمادی از ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت بی‌منت است و تلاش می‌کنیم در دوره جدید فعالیت‌ها، با شناسایی نیازهای مناطق مختلف، اقدامات مؤثرتری در حوزه محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی انجام شود.

کد مطلب 6920084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها