به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مختار کرمی با اشاره به پیشینه عمیق وقف در این استان، از اهمیت موقوفات تاریخی شهرستان ابهر، گفت: این شهرستان دارای موقوفات بسیار اصیل و قدیمی است که برخی از آنها به دوران پادشاهان و سلاطین گذشته (موقوفات سلاطین سلف) بازمیگردد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان افزود: در یکی از شاخصترین اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، اراضی کشاورزی پراکنده و مشاع در روستای «ازناب» شهرستان ابهر استان زنجان با موفقیت یکپارچهسازی و افراز شدند که به تبدیل ۱۵۹ هکتار زمین مشاع به اراضی مشخص و قابل بهرهبرداری و تحولی بزرگ در مدیریت و اجرای نیات موقوفات منطقه منجر شد.
وی اضافه کرد: از جمله این موارد، وقفهای مدیریت شده توسط عالمی به نام محمدهادی مشهور به «شیخالاسلام خمسه» در روستاهای نورین، قروه و ازناب با نیت اولاد ذکور، طلاب و مستحقین است که در دوره محمدشاه قاجار نیز مورد تأیید قرار گرفته بود.
مدیرکل اوقاف زنجان گفت: مشاع بودن و پراکندگی سهم موقوفه در اراضی کشاورزی روستای ازناب در کنار تفکیک نشدن اراضی وقفی از اراضی غیروقفی و تصرفات طولانیمدت زارعین و ایجاد حق زارعانه، مانعی بزرگ برای بهرهبرداری شایسته از این موقوفات مشاع ۲ هزار هکتاری بود.
وی اظهار داشت: این وضعیت باعث میشد که نیت واقفان به درستی اجرا نشود و درآمد حاصل از این اراضی بسیار محدود بماند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ادامه داد: در راستای حل این معضل، مدیریت و کارکنان اداره اوقاف شهرستان ابهر با بهرهگیری از طرح سازمانی جذب و بهکارگیری نیروهای مردمی متخصص تحت عنوان امین موقوفات موفق به اجرای طرح افراز و تفکیک اراضی شدند.
کرمی تاکید کرد: این اقدام با مجوزهای لازم و همکاریهای ستادی و شهرستانی صورت گرفته است.
مدیرکل اوقاف زنجان با بیان اینکه روند احیای این موقوفه با تأیید و مجوز حجتالاسلام والمسلمین خاموشی، رئیس و نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف کشور از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود، افزود: با وجود اراضی کشاورزی وسیع در روستای ازناب به دلیل مشاع بودن، امکان مدیریت، بهره برداری و سرمایهگذاری پایدار و آسان برای مردم و اوقاف فراهم نبود.
وی اضافه کرد: هم اکنون با اجرای موفق این طرح، هم دست زارعین برای کار و تلاش و نقل و انتقال باز شده و هم دست اوقاف برای مدیریت و احیای این وقف بسیار قدیمی و تاریخی فراهم گشته است.
کرمی با قدردانی از همکاری نهادهایی نظیر جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک، اعلام کرد: بنا است این مدل موفق در موقوفات مشاع دیگر از جمله «گوهرتاج خانم گوزلدره سلطانیه» و «موقوفات خراسانلو ابهر» نیز اجرا شود.
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