خدمات درمانی به اتباع مجاز، مشروط به پرداخت حق بیمه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید احمدی صبح سه شنبه کارگروه امور اتباع گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، بیمه شدن اتباع مجاز در حوزه درمان بود تا بتوانند از خدمات درمانی استفاده کنند.

وی افزود: در سال‌های گذشته اتباع از خدمات درمانی استفاده می‌کردند و هزینه‌ای نیز بابت این خدمات پرداخت نمی‌کردند، اما این روند به سمتی پیش می‌رود که اتباع مجاز ملزم به پرداخت حق بیمه شوند و مانند شهروندان ایرانی در قبال دریافت خدمات، هزینه‌های مربوطه را پرداخت کنند.

احمدی ادامه داد: اگر این روند ادامه پیدا کند و بتوانیم حضور اتباع را در کشور قانونمند کنیم، هم برای کارفرمایانی که به نیروی کار نیاز دارند و هم برای مردم فرصت‌های بیشتری ایجاد خواهد شد.

برخورد جدی با کارفرمایان متخلف

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس همچنین با هشدار به کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند، گفت: از این پس با به‌کارگیری اتباع غیرمجاز با جدیت و شدت بیشتری برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: اتباع غیرمجاز حق دریافت هیچ‌گونه خدماتی ندارند و با توجه به اینکه هویت قانونی ندارند، می‌توانند آسیب‌هایی ایجاد کنند.

احمدی خطاب به کارفرمایان گفت: با توجه به اجرای «طرح کارفرما»، کارفرمایان می‌توانند برای مشاغلی که نیاز به نیروی کار دارند، از مسیر قانونی نسبت به جذب نیروی کار اتباع اقدام کنند و از به‌کارگیری اتباع غیرمجاز بپرهیزند.

وی تأکید کرد: ساماندهی موضوع اتباع نیازمند همکاری و همراهی مردم و مسئولان است و همه دستگاه‌ها و شهروندان باید در اجرای این طرح همکاری کنند.