مپنا ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد

مدیرعامل مپنا گفت: مجموع مطالبات مپنا از دولت به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در صورت پرداخت، می‌تواند گامی مهم در حل مشکلات انرژی کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اولیا، مدیرعامل گروه مپنا، در آئین رونمایی از نخستین توربین گاز پیشرفته کلاس F با فناوری کاملاً بومی، از آغاز بهره‌برداری رسمی از توربین MGT-۷۵ خبر داد. این توربین توسط شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) طراحی و ساخته شده است؛ شرکتی که سال‌هاست در زمینه تولید تجهیزات دوّار و توربین‌های گازی نیروگاهی فعالیت می‌کند و یکی از ستون‌های اصلی تأمین زیرساخت انرژی کشور به شمار می‌رود.

اولیا با اشاره به ویژگی‌های فنی این محصول گفت: توربین MGT-۷۵ مجهز به کمپرسور محوری سه‌بعدی، پره‌های تک‌کریستال و جهت‌دار، سامانه خنک‌کاری پیشرفته و پوشش‌های حرارتی نوین است که موجب راندمان بالا و عملکردی هم‌سطح محصولات معتبر بین‌المللی شده است. این توربین ۲۲۲ مگاوات توان تولید دارد و به سیستم احتراق مجهز است که علاوه بر کاهش چشمگیر آلاینده‌های زیست‌محیطی، امکان استفاده ترکیبی از گاز طبیعی و هیدروژن را فراهم می‌کند.

مدیرعامل مپنا افزود: این دستاورد نمادی از بلوغ صنعتی ایران و اتکای کشور به دانش بومی است و می‌تواند به‌عنوان راهکاری عملی در کاهش ناترازی انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین نیازهای حال و آینده صنعت برق نقش‌آفرینی کند.

به گفته وی، پروژه توسعه این توربین از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و اکنون آماده بهره‌برداری در نیروگاه‌های کشور است. بازده نامی این واحد در سیکل ساده ۳۹.۵ درصد و در سیکل ترکیبی ۵۹ درصد اعلام شده است.

اولیا همچنین به مشکلات مالی این گروه اشاره کرد و گفت: مجموع مطالبات مپنا از دولت به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در صورت پرداخت، می‌تواند گامی مهم در حل مشکلات انرژی کشور باشد.

در حال تکمیل…

فاطمه صفری دهکردی

