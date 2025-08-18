مپنا ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اولیا، مدیرعامل گروه مپنا، در آئین رونمایی از نخستین توربین گاز پیشرفته کلاس F با فناوری کاملاً بومی، از آغاز بهره‌برداری رسمی از توربین MGT-۷۵ خبر داد. این توربین توسط شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) طراحی و ساخته شده است؛ شرکتی که سال‌هاست در زمینه تولید تجهیزات دوّار و توربین‌های گازی نیروگاهی فعالیت می‌کند و یکی از ستون‌های اصلی تأمین زیرساخت انرژی کشور به شمار می‌رود.

اولیا با اشاره به ویژگی‌های فنی این محصول گفت: توربین MGT-۷۵ مجهز به کمپرسور محوری سه‌بعدی، پره‌های تک‌کریستال و جهت‌دار، سامانه خنک‌کاری پیشرفته و پوشش‌های حرارتی نوین است که موجب راندمان بالا و عملکردی هم‌سطح محصولات معتبر بین‌المللی شده است. این توربین ۲۲۲ مگاوات توان تولید دارد و به سیستم احتراق مجهز است که علاوه بر کاهش چشمگیر آلاینده‌های زیست‌محیطی، امکان استفاده ترکیبی از گاز طبیعی و هیدروژن را فراهم می‌کند.

مدیرعامل مپنا افزود: این دستاورد نمادی از بلوغ صنعتی ایران و اتکای کشور به دانش بومی است و می‌تواند به‌عنوان راهکاری عملی در کاهش ناترازی انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین نیازهای حال و آینده صنعت برق نقش‌آفرینی کند.

به گفته وی، پروژه توسعه این توربین از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و اکنون آماده بهره‌برداری در نیروگاه‌های کشور است. بازده نامی این واحد در سیکل ساده ۳۹.۵ درصد و در سیکل ترکیبی ۵۹ درصد اعلام شده است.

اولیا همچنین به مشکلات مالی این گروه اشاره کرد و گفت: مجموع مطالبات مپنا از دولت به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در صورت پرداخت، می‌تواند گامی مهم در حل مشکلات انرژی کشور باشد.

در حال تکمیل…