شمارش معکوس برای افتتاح باند رفت قطعه ۲ آزادراه تهران - شمال

به گزارش خبرنگار مهر، آزادراه تهران - شمال بهعنوان یکیاز پروژههای کلان و زمانبر عمرانی کشور از سال ۱۳۷۵ با هدف اتصال استانهای تهران، البرز و مازندران آغاز شد. این آزادراه به طول ۱۲۱ کیلومتر در قالب چهار قطعه طراحی و کلید خورد.
قطعه اول آزادراه به طول ۳۲ کیلومتر از سال ۱۳۹۴ آغاز و سرانجام در اسفند ۱۳۹۸ افتتاح شد. قطعه دوم این آزادراه نیز به طول تقریبی ۲۲ کیلومتر، از خردادماه سال ۱۳۹۶ در مسیر دوآب شهرستانک تا پل زنگوله احداث شد. این بخش از مسیر، یکی از فنیترین و پیچیدهترین قطعات آزادراه محسوب میشود که به دلیل شرایط خاص توپوگرافی منطقه و عبور از دل ارتفاعات البرز، نیازمند طراحی و اجرای سازههای عظیم مهندسی بوده است.
از مهمترین ویژگیهای این قطعه، وجود تونلهای بلند البرز است که هر یک با طول ۶۴۰۰ متر، در زمره طولانیترین تونلهای جادهای کشور قرار دارند. احداث این تونلها نقش اساسی در عبور ایمن از ارتفاعات البرز ایفا کرده و اجرای کامل آن موجب کاهش حدود پنج کیلومتر از مسیر فعلی کرج چالوس خواهد شد.
علاوه بر تونلهای البرز، در مسیر قطعه دوم آزادراه، پلها و سازههای متعددی نیز احداث شده که هر یک نشاندهنده توانمندی مهندسان داخلی در مواجهه با شرایط سخت کوهستانی است. این مسیر با دارا بودن فناوریهای نوین ساخت و بهرهگیری از استانداردهای بینالمللی، یکی از ایمنترین راههای دسترسی به شمال کشور محسوب میشود.
قطعه دوم آزادراه تهران شمال بهصورت مرحلهای مورد بهرهبرداری قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ مسیر برگشت آن با حضور شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور دولت سیزدهم به بهرهبرداری رسید. این رویداد یکی از نقاط عطف در تکمیل آزادراه تهران شمال محسوب میشود که موجب سهولت تردد و کاهش بار ترافیکی محور کرج چالوس بهویژه در ایام پرتردد سال شد.
در همین حال، مسیر رفت قطعه دوم نیز در مراحل پایانی احداث قرار دارد. طبق گفته حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان بهعنوان مجری پروژه، باند رفت این قطعه تا نیمه دوم شهریورماه سال جاری تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید. بدین ترتیب، کل قطعه دوم آزادراه تهران شمال در دو باند رفت و برگشت در اختیار مردم قرار میگیرد و بخش دیگری از این پروژه ملی به ثمر میرسد.
وی افزود: یکی از نکات مهم در اجرای این آزادراه، رعایت کامل استانداردها، ایمنی و ملاحظات زیستمحیطی است. منطقه اجرای پروژه، زیستگاه حیات وحش و پوشش جنگلی ارزشمندی دارد و هرچند نمیتوان آسیب را به صفر رساند، اما تلاش شده است کمترین خسارت به محیط وارد شود.
آزادراه تهران - شمال پس از سه دهه هنوز ناتمام است
دهقان با بیان اینکه کل پروژه از سال ۱۳۷۵ کلید خورده و قرار بود طی ۵ سال به پایان برسد، گفت: متأسفانه اینکه اکنون پس از حدود سه دهه هنوز به میانه راه نرسیدهایم، مسئله خوبی نیست؛ اما با برنامهریزیهای انجام شده طی یک سال و نیم اخیر، فشار کار بالا رفته و با حمایت دولت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست، امیدواریم کل پروژه در کمتر از پنج سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی تصریح کرد: بخش مسیر رفت این آزادراه طبق پیشبینیها در نیمه دوم شهریورماه آماده بهرهبرداری خواهد شد. این آزادراه علاوه بر کوتاه کردن زمان سفر و افزایش ایمنی، ظرفیت گردشگری و تفریحی ویژهای نیز دارد.
کارشناسان حوزه حملونقل معتقدند تکمیل قطعات آزادراه تهران شمال علاوه بر اثرات اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت، ارتقای ایمنی سفر، توسعه گردشگری و کاهش آلایندههای زیستمحیطی خواهد داشت. به همین دلیل، قطعه دوم بهعنوان حلقهای حیاتی میان سایر بخشهای آزادراه، جایگاهی ویژه در این پروژه ملی دارد.
اکنون با بهرهبرداری از باند برگشت و آمادگی برای افتتاح باند رفت قطعه دوم، گام مهم دیگری در جهت تکمیل آزادراه تهران شمال برداشته شده و امید میرود با اتمام سایر قطعات، این مسیر استراتژیک بتواند بهطور کامل ظرفیتهای خود را در خدمت شبکه حملونقل کشور به نمایش بگذارد.
