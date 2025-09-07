به گزارش خبرنگار مهر، آزادراه تهران - شمال به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلان و زمان‌بر عمرانی کشور، از سال ۱۳۷۵ با هدف اتصال استان‌های تهران، البرز و مازندران آغاز شد. این آزادراه به طول ۱۲۱ کیلومتر در قالب چهار قطعه طراحی و کلید خورد.

قطعه اول آزادراه به طول ۳۲ کیلومتر از سال ۱۳۹۴ آغاز و سرانجام در اسفند ۱۳۹۸ افتتاح شد. قطعه دوم این آزادراه نیز به طول تقریبی ۲۲ کیلومتر، از خردادماه سال ۱۳۹۶ در مسیر دوآب شهرستانک تا پل زنگوله احداث شد و به‌صورت مرحله‌ای مورد بهره‌برداری قرار گرفت. نهایتاً مسیر برگشت آن در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، به بهره‌برداری رسید که موجب سهولت تردد و کاهش بار ترافیکی محور کرج - چالوس شد.

پروژه باند شرقی قطعه ۲ در مراحل پایانی اجرا

در همین حال، مسیر رفت قطعه دوم نیز در مراحل پایانی احداث قرار دارد. «حسین دهقان» رئیس بنیاد مستضعفان ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، در جریان بازدید نهایی از باند رفت (باند شرقی) فاز ۲ آزادراه تهران - شمال اظهار کرد: باند رفت این قطعه تا نیمه دوم شهریورماه سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: بدین ترتیب، کل قطعه دوم آزادراه تهران - شمال در دو باند رفت و برگشت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بخش دیگری از این پروژه ملی به ثمر می‌رسد.

بازدید وزیر راه از باند شرقی آزادراه تهران - شمال

همچنین «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی، روز گذشته (شنبه، ۱۵ شهریور) با حضور در باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال و همراهی هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، ضمن بازدید میدانی از پروژه، آخرین وضعیت اجرایی و فنی باند شرقی منطقه دو را مورد ارزیابی قرار داد.

مشخصات کلی پروژه بدین شرح است؛

باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال به طول ۱۵.۵ کیلومتر، از محدوده دوآب شهرستانک تا دهانه جنوبی تونل البرز امتداد یافته و شامل ۱۶ رشته تونل و گالری به طول ۱۱.۷ کیلومتر و ۱۲ دستگاه پل به طول ۱.۳۵ کیلومتر است که در مجموع ۷۵ درصد از کل مسیر را تشکیل می‌دهد.

این باند با اجرای داکت بانک تأسیسات و پیاده‌رو به طول ۲۸ کیلومتر، نصب ۷۸ کیلومتر سینی کابل و ساپورت، ۳۵۰ کیلومتر کابل‌کشی و ۱۲ کیلومتر لوله آتش‌نشانی، از پروژه‌های شاخص فنی و اجرایی کشور محسوب می‌شود.

براساس این گزارش، از دیگر امکانات این مسیر می‌توان به نصب ۱۵۵ دستگاه دوربین نظارت تصویری و حفاظتی، ۸۰ دستگاه جت فن تهویه هوا، ۶۸۰۰ دستگاه پروژکتور تونلی و پیاده‌سازی کامل سامانه‌های روشنایی، تهویه، اطلاع‌رسانی و مرکز کنترل و نظارت تصویری اشاره کرد.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد با بهره‌برداری از این باند، سرعت سیر وسایل نقلیه به ۷۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید و سالانه حدود ۷.۵ میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.

پروژه ساخت باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال علاوه بر نقش مهم در کاهش زمان سفر، کاهش تصادفات جاده‌ای و استهلاک خودروها، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۲۵۰۰ نفر را نیز فراهم کرده است.