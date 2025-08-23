طرح مدیریت یکپارچه شهری به کجا رسید؟

موسیالرضا حاجیبگلو رئیس شورای عالی استانها در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از نهایی شدن طرح مهمی در حوزه مدیریت شهری خبر داد و گفت: ما یک طرحی را در شورای عالی استانها آماده کردهایم، چرا که برنامه توسعه هفتم تکلیفی را برای ما مشخص کرده که بر اساس آن، شورای عالی استانها باید آن دسته از خدماتی را که امکان واگذاری آنها وجود دارد، مشخص کرده و اعلام کند تا این خدمات به شهرداریها واگذار شوند. ما نیز موظف هستیم این موضوع را اعلام کنیم تا بعد از آن، این خدمات در قالب ساختار مدیریت شهری به شهرداریها ادغام شوند.
وی افزود: این اقدام در حقیقت به معنای حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری است. ما طرحی را با عنوان مدیریت یکپارچه تهیه کردهایم که جلسات کارشناسی آن حدود یک سال گذشته آغاز شده و شاید حتی بیشتر از یک سال به طول انجامیده است. انشاءالله اگر مشکلی پیش نیاید، طی یکی دو ماه آینده این طرح قطعاً به مجلس ارسال خواهد شد و این اقدام یک گام بسیار بزرگ و مؤثر در مدیریت شهری کشور خواهد بود.
حاجیبگلو در ادامه درباره محتوای این طرح توضیح داد: در این طرح پیشبینی شده که چه دستگاههایی باید در فرآیند ادغام حضور داشته باشند. برای مثال، دستگاههایی نظیر شرکت آب، برق، گاز و سایر نهادهای خدماترسان شهری باید وارد این ساختار شوند. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ این دستگاهها در داخل شهر به مردم خدمات ارائه میدهند و میتوانند در ساختار جدید ذیل شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها قرار بگیرند.
