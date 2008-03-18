به گزارش خبر نگارمهر در مشهد سید مسعود منتجبی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: بازرسین ویژه ایام نوروزی نرخ و نحوه ارائه خدمات به مسافران و گردشگران را کنترل خواهند کرد.

وی اظهار داشت: علاوه برکنترل نحوه و نرخ ارائه خدمات تاسیسات گردشگری نیز مورد بازدید قرار خواهند گرفت.

منتجبی تصریح کرد: همچنین با توجه به گزارش بازرسان سازمان واحدهایی که به مردم به نحو مطلوب خدمات رسانی کنند مورد تشویق سازمان نیز قرار خواهند گرفت.

وی همچنین از حضور بازرسان تهرانی در استان خبرداد و افزود: امسال بازرسانی از تهران به صورت جداگانه و نامحسوس از تاسیسات گردشگری بازدید خواهند کرد.

وی افزود: بازرسان اخذ مبلغ بر اساس نرخ مصوب را با دقت کنترل و بررسی می کنند و موارد تخلف را اگر حتی ار یک ریال باشد گزارش خواهند کرد.