آغاز فروش محصولات فاو توسط سیباموتور با شرایط متنوع اقساطی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، این طرح شامل سه محصول اصلی یعنی کشنده تک‌محور، کشنده جفت‌محور و کامیون کمپرسی فاو ۴۶۰ است که همگی با موعد تحویل در هفته پایانی مهر ماه ۱۴۰۴ عرضه می‌شوند.

در روش نقدی–اعتباری، پیش‌پرداخت هر یک از مدل‌ها معادل ۵۰ و ۶۰ درصد قیمت نهایی تعیین شده و مابقی طی اقساط ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه بازپرداخت می‌شود. مدل کلیه خودروها ۱۴۰۴ است و یک سال بیمه بدنه نیز برای اقساط ۶ تا ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است. اقساط ماهیانه متناسب با مدت بازپرداخت و مدل خودرو محاسبه شده است. نرخ سود تسهیلات برای اقساط ۳ ماهه صفر درصد و برای سایر ماه‌ها نیز ۲۰ تا ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است. متقاضیان می‌توانند تا ۱۸ شهریور نسبت به خرید از طریق نمایندگی‌ها اقدام کنند.

در این روش فروش فاو تک محور با اقساط ۳ ماهه - پیش پرداخت ۳۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اقساط ماهانه ۱۰.۸۳۳.۳۳۳.۳۳۳ ریال، اقساط ۶ ماهه - پیش پرداخت ۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اقساط ماهانه ۶.۱۸۵.۶۶۸.۴۴۶ ریال، اقساط ۹ ماهه - پیش پرداخت ۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اقساط ماهانه ۴.۲۶۸.۱۸۲.۰۶۰ ریال و اقساط ۱۲ ماهه - پیش پرداخت ۴۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بازپرداخت ۲.۶۶۳.۲۸۸.۳۵۸ ریال به فروش می‌رسد.

کمپرسی فاو نیز با پیش پرداخت ۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اقساط ۳ ماهه با بازپرداخت ماهانه ۱۱.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳ ریال، پیش پرداخت ۳۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اقساط ۶ ماهه با بازپرداخت ماهانه ۶.۴۳۰.۲۷۴.۰۵۶ ریال، پیش پرداخت ۳۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اقساط ۹ ماهه با بازپرداخت ماهانه ۴.۴۳۷.۱۹۸.۴۷۷ ریال و پیش پرداخت ۴۲.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اقساط ۱۲ ماهه با بازپرداخت ۲.۷۶۷.۹۰۳.۹۸۰ ریال به فروش می‌رسد.

فاو جفت محور نیز با اقساط ۳ ماهه - پیش پرداخت ۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اقساط ماهانه ۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، اقساط ۶ ماهه - پیش پرداخت ۳۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اقساط ماهانه ۶.۲۶۷.۵۳۵.۹۳۶ ریال، اقساط ۹ ماهه - پیش پرداخت ۳۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اقساط ماهانه ۴.۳۲۴.۶۷۱.۶۰۵ ریال و اقساط ۱۲ ماهه - پیش پرداخت ۴۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بازپرداخت ۲.۶۹۸.۵۳۶.۹۳۷ ریال به فروش می‌رسد

تمامی خودروهای این طرح با رنگ سفید عرضه می‌شوند و دارای بیمه شخص ثالث یک‌ساله و گارانتی معتبر سیبا موتور هستند. ثبت‌نام تنها از طریق نمایندگی‌های مجاز شرکت و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

برای مشاهده بخشنامه فروش اینجا را ببینید.