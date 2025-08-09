  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی لرستان برگزار می‌شود

خ️رم‌آباد - مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان از برگزاری چهارمین حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی طی ۲۰ مردادماه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سبزوار امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: چهارمین مرحله حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی لرستان در تاریخ ۲۰ مردادماه در سامانه ستاد ایران منتشر می‌شود و زمان برگزاری حراج به مدت یک روز است.

️️وی ادامه داد: عموم مردم می‌توانند در حراج خرده‌فروشی شرکت کنند و برای کارکنان دولت نیز منع قانونی وجود ندارد. متقاضیان برای ارائه پیشنهاد از ساعت هشت صبح تا ۱۹ عصر در روز ۲۰ مردادماه به سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir مراجعه کنند.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان، افزود: در حراج خرده‌فروشی مهلت پرداخت برندگان و خروج کالا از انبار بعد از پایان زمان برگزاری مشخص شده است و قابل‌تمدید و بازگشایی مجدد برای واریز وجه نیست. ️

سبزوار، عنوان کرد: امکان بازدید از کالا وجود ندارد و تصویر کالاها در سامانه ستاد قرار داده شده است.

