به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از مسابقات کشتی آزاد جوانان به میزبانی بلغارستان، ۴ وزن دوم به مصاف حریفان خود رفتند. در روز نخست مسابقات ۴ وزن اول ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافت و ابراهیم الهی در وزن ۷۰ کیلوگرم راهی رده بندی شد و محمدمهدی ممیوند و عرفان علیزاده حذف شدند.

نتایج روز دوم مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم عرشیا حدادی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ مغلوب ماگومد اوزدمیروف از روسیه شد و باید منتظر حضور این کشتی گیر در دیدار فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم علی اصغر تات پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مقابل آمال ژاندوبایف از روسیه با نتیجه ۱۰ بر ۹ مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در فینال باشد تا بتواند در گروه بازنده‌ها به کار خود ادامه دهد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم مهدی یوسفی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر آیون مارسیو از مولداوی را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر و ضربه فنی نارک نیکوقوسیان از ارمنستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ از سد آلپ ارسلان بگنجویف از ترکمنستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم توحید نوری در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر حمزه کوجوک از ترکیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر نیکولا پتروف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله در حالی که ۳ بر ۱ مقابل گادجی مراد گادجی باتیروف از روسیه عقب بود به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه دنده و ممانعت پزشک، از ادامه کار، مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.