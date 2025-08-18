  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۸

کشتی آزاد جوانان جهان؛ ابراهیم الهی به مدال برنز دست یافت

ابراهمیم الهی کشتی‌گیر وزن ۷۰ کیلوگرم در مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان به مدال برنز رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات رده بندی و فینال ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از عصر امروز در شهر ساماکوف کشور بلغارستان در حال برگزاری است.

در وزن ۷۰ کیلوگرم ابراهیم الهی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۵ از سد ساگار از هند گذشت وی در بعد با نتیجه ۷ بر ۳ ادوارد لنارد از رومانی را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ سانگکار سید اخمت از قزاقستان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. الهی در این مرحله با نتیجه ۲ بر ۲ مغلوب پیتر دوک از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۳ از سد عبداله ناکایف از فرانسه گذشت و به مدال برنز دست یافت.

کد خبر 6564309
سیده فرزانه شریفی

