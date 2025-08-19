  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

کشتی آزاد جوانان جهان؛ یک آزادکار جوان دیگر هم حذف شد

در رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان به میزبانی بلغارستان عرشیا حدادی کشتی‌گیر وزن ۵۷ کیلوگرم از دور رقابت‌ها کنا رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان، در وزن ۵۷ کیلوگرم عرشیا حدادی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ مغلوب ماگومد اوزدمیروف از روسیه شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، حدادی به گروه بازنده‌ها رفت.

وی در این گروه با نتیجه ۱۰ بر صفر اسد بوزالی از بلغارستان را مغلوب کرد. وی در دیدار بعدی با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل بایامان کریمبکوف از قرقیزستان شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

تاکنون ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال نقره و ابراهیم الهی در وزن ۷۰ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شدند.

