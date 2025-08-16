نبرد تمام عیار ایران و آمریکا در مسابقات جهانی کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان در رده سنی زیر ۲۰ سال از روز یکشنبه به میزبانی بلغارستان آغاز خواهد شد. از ۳۰ طلایی سال گذشته مسابقات ۱۳ ورزشکار امسال در مسابقات بزرگسالان شرکت خواهند کرد. از بین ۳۰ مدال طلای مسابقات جهانی زیر ۲۰ سال سال گذشته، ۱۳ نفر در مسابقات بزرگسالان در زاگرب شرکت خواهند کرد که اهمیت این رویداد را نشان می‌دهد. رقابت‌های امسال در ساماکوف بلغارستان بدون شک نسل بعدی ستارگان کشتی را معرفی خواهد کرد.

سال گذشته، تیم آمریکا عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت، به طوری که ۹ نفر از ۱۰ کشتی‌گیر این کشور مدال گرفتند. امسال، آمریکا به دنبال دفاع از عنوان تیمی خود برای اولین بار است. تیم شامل چهار مدال‌آور بازگشته است: مارکوس بلیز (۶۱ کیلو)، پی‌جی دوک (۷۰ کیلو)، لادریون لاکت (۷۴ کیلو) و جاستین رادماچر (۹۷ کیلو).

ایران احتمالاً اصلی‌ترین رقیب خواهد بود و به دنبال بازپس‌گیری عنوان تیمی است که آخرین بار در ۲۰۲۳ کسب کرده است. با این حال، تیم آمریکا انگیزه بالایی دارد، به‌ویژه پس از آنکه به تازگی ایران را در مسابقات جهانی زیر ۱۷ سال شکست داد تا عنوان تیمی خود را حفظ کند. دیگر رقبای اصلی شامل گرجستان، آذربایجان، هند و کشتی‌گیران اتحادیه جهانی کشتی هستند، بسیاری از آنها قهرمانان قاره‌ای هستند.

یکی از مدال‌آوران بازگشته و یکی از مدعیان اصلی طلا، مارکوس بلیز (آمریکا) است. تنها باخت او سال گذشته به ماسانوسوکه اونو (ژاپن) بود و اکنون به دنبال افزودن عنوان جهانی زیر ۲۰ سال به مدال زیر ۱۷ سال خود است.

رقابت برای او بدون حریف نخواهد بود. آهو را خاتری (ایران)، قهرمان جهان زیر ۱۷ سال ۲۰۲۳، نیز به دنبال کسب مدال طلای زیر ۲۰ سال در اولین مسابقه خود است. خاتری در مسابقات زاگرب اپن امسال کشتی گرفت و در جایگاه پنجم قرار گرفت. این میدان با حضور سارجیس بگویان (قهرمان اروپا زیر ۲۰، ارمنستان)، عدلان سائی‌تیف (مدال نقره اتحادیه جهانی کشتی)، اسکت توکتماتف (قهرمان آسیا زیر ۲۰، قرقیزستان) و آلان اورالبک (قزاقستان) نیز تقویت شده است.

لادریون لاکت (آمریکا)، مدال نقره سال گذشته، یکی از مدعیان جدی طلا است. سبک تهاجمی و سرعت بالای او در برابر رقبایی که معمولاً از شدت او طاقت نمی‌آورند، کلیدی خواهد بود. بزرگ‌ترین چالش او از سوی قهرمان اروپا زیر ۲۳ سال اسماعیل خانیف (اتحادیه جهانی کشتی)، قهرمان اروپا زیر ۲۰ سال مانوئل واگین (آلمان) و مدال برنز بازگشته آغنازار نووروزوف (آذربایجان) خواهد بود.

پی‌جی دوک (آمریکا)، که جایگاهی در تیم بزرگسالان آمریکا برای زاگرب کسب کرده است، اکنون به دنبال ارتقا مدال برنز خود به طلا است. او در وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی می‌گیرد و در فرم فوق‌العاده‌ای است، به‌ویژه پس از تثبیت جایگاهش در تیم بزرگسالان با پین کردن یانی دیاکومیالیس (آمریکا). رقابت کلاسیک آمریکا-ایران در این وزن پیش‌بینی می‌شود، زیرا او با ابراهیم الهی (ایران)، قهرمان جهان زیر ۱۷ سال ۲۰۲۲ و مدال طلای آسیا زیر ۲۰ سال، روبرو خواهد شد.

کشتی فرنگی

ایران پنج عنوان متوالی تیمی در کشتی فرنگی جهان زیر ۲۰ سال کسب کرده است، اما کسب ششمین عنوان چالش‌برانگیز خواهد بود. اگرچه ترکیب تیم ایران در ۲۰۲۴ فوق‌العاده بود، ترکیب امسال تضمین‌کننده همان عملکرد نیست.

با این حال، تیم هنوز مدعی قوی است، اما کشورهایی مانند آذربایجان، گرجستان، ترکیه و اوکراین کشتی‌گیران برتر خود را دارند و چند کشتی‌گیر برتر اتحادیه جهانی نیز حضور دارند.

آبولفضل فتحی‌تازنگی (ایران)، مدال نقره بازگشته ۱۳۰ کیلوگرم، پیشتاز مدعیان طلا است. پس از کسب دومین مدال طلای آسیا زیر ۲۰ سال امسال، او مدعی اصلی طلاست. سال گذشته در فینال توسط لاشلو دارابوس (مجارستان) شگفت‌زده شد که امسال شرکت نمی‌کند.

دیگر نام‌های برجسته شامل ایوان یانکوفسکی (اوکراین)، قهرمان جهان و اروپا زیر ۱۷ سال سال گذشته، دو بار قهرمان سابق جهان زیر ۱۷ سال ترکیه، جمال باکیر و چندین قهرمان آسیا و اروپا هستند که به دنبال موفقیت در زیر ۲۰ سال هستند.

پایام احمدی (ایران)، قهرمان آسیا زیر ۲۰ سال و قهرمان جهان ۲۰۲۳ در وزن ۴۸ کیلوگرم، اکنون در وزن ۵۵ کیلوگرم مدعی اصلی طلاست. وزن‌های دیگر شامل رقبا و قهرمانان مطرح از کشورهای مختلف است، از جمله بازگشت قهرمانان جهان و اروپا و مدال‌آوران گذشته.