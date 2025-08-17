کشتی آزاد جهانی جوانان؛ ۲ باخت برای آزادکاران در مرحله مقدماتی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان از امروز (۲۶ مرداد) با ۴ وزن کشتی آزاد در ساموکوف بلغارستان استارت خورد و ابراهیم الهی، محمدمهدی ممیوند و عرفان علیزاده و ابوالفضل محمدنژاد به مصاف حریفان رفتند که تا اینجای کار، سهم تیم غلامرضا محمدی در مرحله مقدماتی، دو شکست و دو برد بوده است.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، ابراهیم الهی ۶ - ۵ از سد ساگار هندی گذشت و بعد از آن هم ۷ -صفر ادوارد لنارد از رومانی را برد. حریف مرحله یک چهارم نهایی او سیداخمت از قزاقستان است.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمدمهدی ممیوند بعد از شکست ۹ بر ۲ الکساندر ویاربیتسکی از بلاروس، دور بعدی ۹ - ۸ به رائول کاسو از ایتالیا باخت و اگر حریفش به فینال برسد او هم شانس حضور در گروه بازنده‌ها را به دست خواهد آورد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، عرفان علیزاده که دور اول استراحت کرد، دور دوم ۷ - ۵ مغلوب نیکولاس کاراوانوس از یونان شد و ادامه کارش در گروه بازنده‌ها در گروی فینالیست شدن حریف یونانی‌اش خواهد بود. کاراوانوس دور بعدی با حریف آمریکایی مبارزه می‌کند.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد هم که مثل علیزاده دور اول با قرعه استراحت مواجه شد، دور دوم ۷ - صفر ایوان میروشنیچینکو از اوکراین را مغلوب کرد و حریف بعدی‌اش لوان لاگویلاوا از فرانسه خواهد بود.