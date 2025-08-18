  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

مجید قیصری دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه جلال شد

مجید قیصری دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه جلال شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی مجید قیصری را به عنوان «دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید قیصری با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد شد.

در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به مجید قیصری آمده است: ‌

با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه ادبیات فارسی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان «دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد» منصوب می‌شوید.

شایسته است بر اساس وظایف مندرج در آئین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این جایزه، اقدامات مقتضی را به نحو احسن انجام دهید.

کد خبر 6563736
جواد شیخ الاسلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها