مجید قیصری دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه جلال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید قیصری با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد شد.

در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به مجید قیصری آمده است: ‌



با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه ادبیات فارسی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان «دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد» منصوب می‌شوید.



شایسته است بر اساس وظایف مندرج در آئین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این جایزه، اقدامات مقتضی را به نحو احسن انجام دهید.