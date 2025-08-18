همکاری چند کشور با ایران برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، طی سخنانی در این جلسه گفت: پیرو منویات مقام معظم رهبری و دستورات و تأکیدات رئیس عدلیه طی دو سال گذشته در خصوص پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی و بین‌المللی، در مدت اخیر اقدامات گسترده و متعددی از سوی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه صورت گرفت و تلاش شد که از همه ظرفیت‌های داخلی و بین المللی و وکلای حاذق در عرصه بین‌الملل که نسبت به قوانین و محاکم جهانی اشراف دارند، بهره‌برداری لازم صورت بگیرد.

وی افزود: در خصوص مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اقدامات فراوانی صورت گرفته و امور مربوط به کارشناسی معاضدتی برای ۸ هزار و ۵۴۱ واحد مسکونی و اداری خسارت دیده که شهرداری تهران به مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی کرده، انجام شده است.

عبدلیان‌پور تصریح کرد: در مقوله پیگیری بین‌المللی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بسیاری از کشورها از جمله روسیه، هند، ارمنستان، فرانسه و برزیل اعلام آمادگی کردند که در این موضوع به ایران کمک کنند.