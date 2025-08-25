تنش دیپلماتیک برزیل و رژیم صهیونیستی بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، روزنامه جروزالم‌پست گزارش داد دولت برزیل با انتصاب سفیر جدید رژیم صهیونیستی در برازیلیا مخالفت کرده است.

هم‌زمان، برازیلیا نیز درخواست خود برای تعیین سفیر جدید در سرزمین‌های اشغالی را پس گرفته است.

روزنامه معاریو دیگر رسانه اسرائیلی نیز نوشت روابط میان برزیل و رژیم صهیونیستی وارد مرحله تازه‌ای از بحران شده و مخالفت برزیل با سفیر پیشنهادی تل‌آویو، نشانه‌ای از تیرگی فزاینده روابط دو طرف است.

این رویداد چند روز پس از آن رخ می‌دهد که وزارت امور خارجه برزیل یکشنبه گذشته (۲۶ مردادماه) طرح اخیر توسعه طلبانه اشغالگران صهیونیست در سرزمین‌های اشغالی فلسطین واکنش نشان داد و آن را تهدیدی علیه ساکنان اصلی این سرزمین اعلام کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه برزیل در این خصوص آمده بود: ما طرح شهرک‌سازی اسرائیل (E۱) را محکوم می‌کنیم و آن را یک اقدام ژئوپلیتیکی می‌دانیم که موجودیت کشور فلسطین را تهدید می‌کند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم گزارش داد دولت برزیل از پذیرش اعتبارنامه سفیر جدید این رژیم خودداری کرده است و روابط میان دو طرف در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

شبکه ۱۴ تل‌آویو نیز اعلام کرد رژیم صهیونیستی سطح روابط دیپلماتیک خود با برزیل را کاهش می‌دهد.