به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ۲۵ نفره ایران در مسابقات جهانی پکن ۲۰۲۵ برای نخستین بار موفق شد در لیگ «Prototype Challenge» به مقام دوم تیمی دست یابد؛ در این رقابت، چین مقام نخست، ایران مقام دوم و لهستان مقام سوم را کسب کرد.
در لیگ سوم سبکوزن ویژه رده سنی ۱۲ تا ۱۷ سال، لیانا غلامی و النا کبریایی در رقابتی نزدیک به مقام چهارم جهان دست یافتند. همچنین در لیگ «Rugby»، تیم ایران در روز پایانی رقابتها به جمع هشت تیم برتر راه یافت. در لیگ «Free-style»، گروه سه نفرهای از دانشآموزان زیر ۱۲ سال کشورمان پس از تیمهای تایلند و چین، مقام سوم جهان را کسب کردند.
برخی از اعضای تیم دانش آموزی رباتیک کشورمان از جمله سروین احمدیان، علیرضا نیازمند، فاطمه نیازمند، فاطمه ذاکریان، هانیه بهمنآبادی، فاطمه سادات ارمکی، سهیل کطولی، مهراد خیری و علیسان جباری، که قرار بود در مسابقات جهانی حضور داشته باشند، در جنایت اخیر رژیم کودککش صهیونیستی به شهادت رسیدند. تیم دانشآموزی ایران در اقدامی ارزشمند با قرار دادن عکس این عزیزان روی سکو و ادای احترام به همکلاسیهای شهید خود، یاد و خاطرهشان را گرامی داشتند.
به گزارش مهر، تیم زیر ۱۷ سال ایران از روز ۲۴ مرداد به مدت سه روز در لیگهای امدادگر، مسیریاب، خلاقیت، راگبی، طراحی مهندسی کاربردی و گزارش فنی با نمایندگان ۳۱ کشور جهان به رقابت پرداخت.
